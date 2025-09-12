Видео
Одесситы сегодня будут без света — адреса отключений

Ua ru
Дата публикации 12 сентября 2025 09:48
В Одессе 12 сентября будут выключать свет из-за ремонта
Украинский энергетик во время ремонтных работ. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 12 сентября, в Одессе снова будут отключать электроэнергию из-за проведения ремонтных работ. По информации энергетиков, свет должны вернуть до конца дня.

Об этом сообщили на официальном канале города.

Читайте также:

У кого не будет света

Из-за запланированных ремонтных работ света сегодня не будет по следующим адресам:

Северный РЭС:

  • 1-6а Садовая,
  • Глаубермана,
  • переулок Квантовый, 1-27,
  • Южная, 8,
  • Бардаха, 12,
  • Южная дорога, 1-73,
  • Кишиневская, 2-24,
  • Керченская, 27-62,
  • Чайковая, 1-71,
  • Наклонная, 1-174,
  • пр. Князя В.Великого, 52,
  • Николаевская дор., 65,
  • Луценко, 1,1а,
  • переулок 1-3й Дунаевского, 1-16,
  • Кошица, 1-69,
  • Большая Садовая, 1-52,
  • Малая Садовая, 1-22,
  • Шептицкого, 1-5,
  • Донецкая, 1-25,
  • ул. Л.Украинки, 10-20,
  • Штилевая, 2-118,
  • Мариупольская, 20-68,
  • переулок Одесский, 3-7,
  • переулок 1,3й Керченский, 3-11,
  • Кузнецова, 3-14.

Работы до 18.00

Центральный РЭС:

  • Афанасьева, 2-34,
  • Болгарская, 35-70,
  • Болтенка, 17-70,
  • Европейская, 35,
  • Запорожская, 20-32,
  • переулок Высокий, 1-20,
  • Караванского, 19-26, 33,
  • переулок Красный, 4-8.

Работы до 19.00

Южный РЭС:

  • Китобойная, 6,
  • Академическая, 47а,
  • Академика Вернадского, 18-51,
  • Куприна, 50-54,
  • Педагогическая, 21,
  • Черниговская, 1-24,
  • Шелухина, 25а,27,
  • переулок 2й Китобойный, 1-18,
  • переулок Черниговский, 1а.
  • Работы до 19:00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).

Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, мы сообщали о том, какая повадка повышает платежки за свет. Также мы писали о том, что эксперты советуют записаться павербанками.

Одесса Одесская область Новости Одессы отключения света свет графики отключений света
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
