В Одессе 12 сентября будут выключать свет из-за ремонта

Украинский энергетик во время ремонтных работ. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 12 сентября, в Одессе снова будут отключать электроэнергию из-за проведения ремонтных работ. По информации энергетиков, свет должны вернуть до конца дня.

Об этом сообщили на официальном канале города.

У кого не будет света

Из-за запланированных ремонтных работ света сегодня не будет по следующим адресам:

Северный РЭС:

1-6а Садовая,

Глаубермана,

переулок Квантовый, 1-27,

Южная, 8,

Бардаха, 12,

Южная дорога, 1-73,

Кишиневская, 2-24,

Керченская, 27-62,

Чайковая, 1-71,

Наклонная, 1-174,

пр. Князя В.Великого, 52,

Николаевская дор., 65,

Луценко, 1,1а,

переулок 1-3й Дунаевского, 1-16,

Кошица, 1-69,

Большая Садовая, 1-52,

Малая Садовая, 1-22,

Шептицкого, 1-5,

Донецкая, 1-25,

ул. Л.Украинки, 10-20,

Штилевая, 2-118,

Мариупольская, 20-68,

переулок Одесский, 3-7,

переулок 1,3й Керченский, 3-11,

Кузнецова, 3-14.

Работы до 18.00

Центральный РЭС:

Афанасьева, 2-34,

Болгарская, 35-70,

Болтенка, 17-70,

Европейская, 35,

Запорожская, 20-32,

переулок Высокий, 1-20,

Караванского, 19-26, 33,

переулок Красный, 4-8.

Работы до 19.00

Южный РЭС:

Китобойная, 6,

Академическая, 47а,

Академика Вернадского, 18-51,

Куприна, 50-54,

Педагогическая, 21,

Черниговская, 1-24,

Шелухина, 25а,27,

переулок 2й Китобойный, 1-18,

переулок Черниговский, 1а.

Работы до 19:00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).

Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, мы сообщали о том, какая повадка повышает платежки за свет. Также мы писали о том, что эксперты советуют записаться павербанками.