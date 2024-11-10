Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Одесити у неділю залишилися без води — хто саме arrow

Одесити у неділю залишилися без води — хто саме

10 листопада 2024 13:23
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Відключення води в Одесі сьогодні, 10 листопада: адреси
Вода капає з крана. Фото ілюстративне: pixabay
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

В Одесі у неділю, 10 листопада, через ремонтні роботи сотні містян будуть без води. Постачання комунальники обіцяють поновити до вечора, проте час виконання робіт і перелік адрес можуть змінюватись, адже цілком імовірні аварійні ситуації упродовж дня.

Про це у суботу, 10 листопада, повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.

Читайте також:
Одесити у неділю залишилися без води — хто саме - фото 1
Адреси відключень води. Фото: скриншот

Де немає води в Одесі

До 16:00 води не буде за наступними адресами:

  • вул. Академіка Заболотного, 19-25 — усі будинки;
  • вул. Жоліо-Кюрі — 22, 24, 24/1.

До 17:00 водопостачання буде відсутнє:

  • вул. Літературна — усі будинки;
  • пров. Компасний — усі будинки; 
  • вул. Валерія Самофалова — усі будинки.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту ovs@infoxvod.com.ua та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники.

Бювети Одеси  

Додамо, що наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:  
 
Київський район: ​

  • Фонтанська дорога, 16; ​
  • Адміральський проспект, 31; 
  • ​Дача Ковалевського, 150; ​
  • проспект Небесної Сотні, 14.  

Приморський район: ​

  • Старобазарний сквер, 3; 
  • проспект Гагаріна, 33; 
  • ​Академічна, 11; ​
  • Ольгіївська, 37; 
  • ​Старопортофранківська, 105; ​
  • Академічна, 2; ​
  • Академічна, 30.  

Хаджибейський район:

  • ​Космонавтів, 15; 
  • ​Михайлівська площа, 19; 
  • ​Іцхака Рабіна, 1; ​
  • Дальницька, 25; 
  • ​Інглезі, 1.   

Пересипський район: ​

  • Кримська, 71;  
  • Курорт Куяльник, 4.  

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, в Одесі проводитимуться планові ремонтні роботи на низці вулиць. Мешканці кількох районів залишаться без електропостачання до 17:00. Також Пенсійний фонд України (ПФУ) оголосив про оновлення розмірів житлових субсидій на опалювальний сезон.

вода Одеса Одеська область Одеська ОДА Новини Одеси відсутність води

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

13:36 В ЄС побільшало українських біженців — до яких країн їдуть

13:31 В МЗС України відреагували на заяву Туска про декларацію миру

13:23 Одесити у неділю залишилися без води — хто саме

13:21 Рекордна допомога від Польщі — що передали Україні за час війни

13:19 Вдарять сильні морози — синоптики дали прогноз погоди на завтра

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

13:04 Смерть Узелкова — де і коли відбудеться похорон боксера

13:04 Нові спалахи на сонці — прогноз магнітних бур на сьогодні

13:00 Грошова допомога безробітним — які виплати і коли їх підвищать

12:57 Зеленський відреагував на російські атаки по Україні цього тижня

12:55 Нічна атака шахедів — пошкоджено жіночу консультацію в Одесі

13:36 В ЄС побільшало українських біженців — до яких країн їдуть

13:31 В МЗС України відреагували на заяву Туска про декларацію миру

13:23 Одесити у неділю залишилися без води — хто саме

13:21 Рекордна допомога від Польщі — що передали Україні за час війни

13:19 Вдарять сильні морози — синоптики дали прогноз погоди на завтра

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

13:04 Смерть Узелкова — де і коли відбудеться похорон боксера

13:04 Нові спалахи на сонці — прогноз магнітних бур на сьогодні

13:00 Грошова допомога безробітним — які виплати і коли їх підвищать

12:57 Зеленський відреагував на російські атаки по Україні цього тижня

12:55 Нічна атака шахедів — пошкоджено жіночу консультацію в Одесі

06:09 Газ, вугілля чи дрова — чим в Україні вигідніше опалювати будинок

05:58 Пісні для застілля та сміття — що безкоштовно віддають на OLX

9 листопада 2024
Ексклюзив

06:34 Перевірка мобільного співробітниками ТЦК — наскільки це законно

8 листопада 2024
Ексклюзив

23:56 Ліквідація МСЕК — як отримати інвалідність у наступному році

10:38 Від Зеленського до Нікітюк — хто з відомих українців грав у КВК

Ексклюзив

05:01 Актори, музиканти та президенти — як КВК змінює життя

7 листопада 2024
Ексклюзив

18:21 Фейки про мобілізацію — одеський юрист розповів про покарання

6 листопада 2024

06:40 Золото дорожчає — вартість дорогоцінних металів у листопаді

5 листопада 2024

17:33 Гарріс чи Трамп — яких змін очікують одесити

06:58 Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

Text

12:35 Тиск на Конгрес США зриває підтримку для України, — Мурський

9 листопада 2024
Text

21:45 Мер Миколаєва відповів, для чого Путін накопичував ракети

Text

19:07 Скандальний закон про дрова, — ефір Остаповець_LIVE

Text

14:48 Міцні морози от-от скують Україну — коли області замете снігом

8 листопада 2024
Text

18:13 Старт опалювального сезону в Одесі — кому вже дали тепло

Text

18:08 Сєнкевич назвав кількість жертв у Миколаєві з початку війни

Text

17:50 Заява Кулеби про Трампа та підтримка від США — ефір Вечір.LIVE

Text

17:05 Сєнкевич прокоментував перший штраф за дрова без документів

Text

16:38 Попенко пояснив, чому українці платять за ледь теплі батареї

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

Text

16:27 Як Миколаїв долає виклики мобілізації — відповідь Сєнкевича

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

29 жовтня 2024

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

2 листопада 2024

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

4 листопада 2024

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд