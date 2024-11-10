Отключение воды в Одессе сегодня, 10 ноября: адреса

Вода капает из крана. Фото иллюстративное: pixabay

В Одессе в воскресенье, 10 ноября, из-за ремонтных работ сотни горожан будут без воды. Водоснабжение коммунальщики обещают возобновить до вечера, однако время выполнения работ и перечень адресов могут меняться, ведь вполне вероятны аварийные ситуации в течение дня.

Об этом в субботу, 10 ноября, сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.

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Где нет воды в Одессе

До 16:00 воды не будет по следующим адресам:

ул. Академика Заболотного, 19-25 — все дома;

ул. Жолио-Кюри — 22, 24, 24/1.

К 17:00 водоснабжение будет отсутствовать:

ул. Литературная — все дома;

пров. Компасный — все дома;

ул. Валерия Самофалова — все дома.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте ovs@infoxvod.com.ua и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.

Бюветы Одессы

Добавим, что в настоящее время в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:



Киевский район:

Фонтанская дорога, 16; ​

Адмиральский проспект, 31;

Дача Ковалевского, 150; ​

проспект Небесной Сотни, 14

Приморский район:

Старозарный сквер, 3;

проспект Гагарина, 33;

​Академическая, 11; ​

Ольгиевская, 37;

​Старопортофранковская, 105; ​

Академическая, 2; ​

Академическая, 30.

Хаджибейский район:

Космонавтов, 15;

Михайловская площадь, 19;

​Ицхака Рябина, 1; ​

Дальницкая, 25;

​Инглези, 1.

Пересыпский район:

Крымская, 71;

Курорт Куяльник, 4

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 каждый день.

Напомним, в Одессе будут проводиться плановые ремонтные работы на ряде улиц. Жители нескольких районов останутся без электроснабжения до 17:00. Также Пенсионный фонд Украины (ПФУ) объявил об обновлении размеров жилищных субсидий на отопительный сезон.