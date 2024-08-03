Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Одесити у суботу залишились без води — адреси arrow

Одесити у суботу залишились без води — адреси

3 серпня 2024 12:32
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
В Одесі сьогодні немає води
Брудний посуд у раковині. Фото: Новини.LIVE
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Сьогодні, 3 серпня, сотні жителів Приморського та Хаджибейського районів Одеси залишились без води через ремонтні роботи. Водопостачання містянам планують повернути до 19:00. Зазначимо, що час виконання робіт й перелік адрес можуть змінюватись, адже цілком ймовірні аварійні ситуації упродовж дня.

Про це у суботу, 3 серпня, повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

Читайте також:
Одесити у суботу залишились без води — адреси - фото 1
Повідомлення про відключення води. Фото: скриншот

Де немає води

  • пров. Ванний,
  • вул. Семена Палія, 103-111,
  • вул. Бугаївська,
  • пров. 1-й травневий,
  • вул. Отамана Головатого,
  • вул. Кравцова.

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання — попереднє і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасові незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту ovs@infoxvod.com.ua та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники.

Бювети Одеси  

Додамо, що наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за наступними адресами:    
Київський район: ​

  • Фонтанська дорога, 16ю; ​
  • Адміральський проспект, 31ю; 
  • ​Дача Ковалевського, 150ю; ​
  • проспект Небесної Сотні, 14ю.  

Приморський район: ​

  • Старо-Базарний сквер, 3ю; 
  • ​Гагаріна проспект, 33ю; 
  • ​Академічна, 11ю; ​
  • Ольгіївська, 37ю; 
  • ​Старопортофранківська, 105ю; ​
  • Академічна, 2ю; ​
  • Академічна, 30ю.  

Хаджибейський район:

  • ​Космонавтів, 15ю; 
  • ​Михайлівська площа, 19ю; 
  • ​Іцхака Рабіна, 1ю; ​
  • Дальницька, 25ю; 
  • ​Інглезі, 1ю.   

Пересипський район: ​

  • Кримська, 71ю;  
  • Курорт Куяльник, 4ю.  

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Також важливі новини дня по темі:

Одеса Одеська область водопостачання вода Одеська ОДА Новини Одеси відсутність води

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

13:35 Небезпечна погода — завтра в Одесі очікується шторм та гроза

13:30 Метеозалежним варто запастися ліками — прогноз магнітних бур на сьогодні

13:23 На Львівщині через сильну грозу та рвучкий вітер знеструмлено кілька населених пунктів

13:19 У Кривому Розі вирішили, як врятувати водопостачання після підриву Каховської ГЕС

13:19 На Україну суне антициклон Julian — народний синоптик Діденко пояснила, як зміниться погода

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

13:15 Скрипник отримував другу найбільшу зарплату в УПЛ — джерело назвало суму

13:09 Бійці Нацгвардії ліквідували окупантів та знищили їхню техніку — у МВС показали відео

13:02 Узвозу Маринеско більше немає — в Одесі перейменували вулиці на честь воїнів полку "Азов"

12:56 На західному березі річки Йордан було вбито командира ХАМАС, — The Guardian

12:55 Росія роками тихцем крала в України робочу силу та заселяла депресивні регіони — розслідування

13:35 Небезпечна погода — завтра в Одесі очікується шторм та гроза

13:30 Метеозалежним варто запастися ліками — прогноз магнітних бур на сьогодні

13:23 На Львівщині через сильну грозу та рвучкий вітер знеструмлено кілька населених пунктів

13:19 У Кривому Розі вирішили, як врятувати водопостачання після підриву Каховської ГЕС

13:19 На Україну суне антициклон Julian — народний синоптик Діденко пояснила, як зміниться погода

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

13:15 Скрипник отримував другу найбільшу зарплату в УПЛ — джерело назвало суму

13:09 Бійці Нацгвардії ліквідували окупантів та знищили їхню техніку — у МВС показали відео

13:02 Узвозу Маринеско більше немає — в Одесі перейменували вулиці на честь воїнів полку "Азов"

12:56 На західному березі річки Йордан було вбито командира ХАМАС, — The Guardian

12:55 Росія роками тихцем крала в України робочу силу та заселяла депресивні регіони — розслідування

Новина з відео

06:08 Смертельна Тиса — репортаж із річки, де гинуть десятки українських чоловіків

2 серпня 2024

18:49 Провели літо поглядом — як відпочивають люди в Одесі

1 серпня 2024
Ексклюзив

18:47 Смертельно отруйні павуки в Одесі — яка небезпека для містян та туристів

Новина з відео

05:35 Ухилянтам почали блокувати рахунки — чи можна оскаржити та чому деякі штрафи від ТЦК є незаконними

31 липня 2024

18:03 ШІ в одеських школах вже з цього року — як це працює

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету наприкінці липня

30 липня 2024

19:19 Без Пушкінської, бульвару Жванецького та площі Толбухіна — думки одеситів про нововведення

18:37 Вбивство Ірини Фаріон — в Одесі назвали причетних

06:40 В Україні продовжують зростати ціни на золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів у липні

06:30 В Україні значно зросли ціни на пшеницю — скільки коштує тонна зерна у липні

Text

23:46 Дунда хоче пояснень від Мін'юсту щодо премії ексначальнику колонії, де катували ув'язнених

Text

18:44 Скільки триватиме війна — військовий звернув увагу на нюанс, як маніпулюють українцями

Text

18:09 Масові звільнення в уряді та різке підвищення тарифів — ефір Вечір.LIVE

Text

17:51 На Лиманському напрямку росіяни шукають точку для прориву — військовий поділився деталями

Text

12:56 Нові подробиці вбивства Фаріон та підготовка США до війни — ефір День.LIVE

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

Text

12:22 Доктор економічних наук Длігач назвав реформи, які дозволять поповнити держбюджет на 1 трлн грн

Text

11:13 Генерал-лейтенант Романенко пояснив, що потрібно для ефективного використання винищувачів F-16

Text

08:00 Переломний момент у війні з F-16 та доповідь Сирського про ситуацію на фронті — ефір Ранок.LIVE

1 серпня 2024
Text

18:03 Військовий пояснив, як ЗСУ зможуть використовувати винищувачі F-16

Text

17:50 Винищувачі F-16 в Україні та новий наступ Росії — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

26 липня 2024

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

24 липня 2024

06:00 Швидка головоломка — знайдіть три відмінності між малюнками за 10 секунд

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

22 липня 2024

10:19 Ярмоленко може піти з Динамо — закордонний клуб хоче підписати українця

24 липня 2024

18:38Відпочинок у забороненій зоні — як працює курортна Затока на Одещині

31 липня 2024

08:43 Забарний стане частиною нового проєкту в амбітному італійському клубі