В Одесі сьогодні немає води

Одесити у суботу залишились без води — адреси
Сьогодні, 3 серпня, сотні жителів Приморського та Хаджибейського районів Одеси залишились без води через ремонтні роботи. Водопостачання містянам планують повернути до 19:00. Зазначимо, що час виконання робіт й перелік адрес можуть змінюватись, адже цілком ймовірні аварійні ситуації упродовж дня.
Про це у суботу, 3 серпня, повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де немає води
- пров. Ванний,
- вул. Семена Палія, 103-111,
- вул. Бугаївська,
- пров. 1-й травневий,
- вул. Отамана Головатого,
- вул. Кравцова.
"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання — попереднє і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасові незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.
Куди звертатись
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту ovs@infoxvod.com.ua та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники.
Бювети Одеси
Додамо, що наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за наступними адресами:
Київський район:
- Фонтанська дорога, 16ю;
- Адміральський проспект, 31ю;
- Дача Ковалевського, 150ю;
- проспект Небесної Сотні, 14ю.
Приморський район:
- Старо-Базарний сквер, 3ю;
- Гагаріна проспект, 33ю;
- Академічна, 11ю;
- Ольгіївська, 37ю;
- Старопортофранківська, 105ю;
- Академічна, 2ю;
- Академічна, 30ю.
Хаджибейський район:
- Космонавтів, 15ю;
- Михайлівська площа, 19ю;
- Іцхака Рабіна, 1ю;
- Дальницька, 25ю;
- Інглезі, 1ю.
Пересипський район:
- Кримська, 71ю;
- Курорт Куяльник, 4ю.
Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.
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