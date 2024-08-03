В Одесі сьогодні немає води

Брудний посуд у раковині. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 3 серпня, сотні жителів Приморського та Хаджибейського районів Одеси залишились без води через ремонтні роботи. Водопостачання містянам планують повернути до 19:00. Зазначимо, що час виконання робіт й перелік адрес можуть змінюватись, адже цілком ймовірні аварійні ситуації упродовж дня.

Про це у суботу, 3 серпня, повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де немає води

пров. Ванний,

вул. Семена Палія, 103-111,

вул. Бугаївська,

пров. 1-й травневий,

вул. Отамана Головатого,

вул. Кравцова.

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання — попереднє і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасові незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту ovs@infoxvod.com.ua та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники.

Бювети Одеси

Додамо, що наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за наступними адресами:

Київський район: ​

Фонтанська дорога, 16ю; ​

Адміральський проспект, 31ю;

​Дача Ковалевського, 150ю; ​

проспект Небесної Сотні, 14ю.

Приморський район: ​

Старо-Базарний сквер, 3ю;

​Гагаріна проспект, 33ю;

​Академічна, 11ю; ​

Ольгіївська, 37ю;

​Старопортофранківська, 105ю; ​

Академічна, 2ю; ​

Академічна, 30ю.

Хаджибейський район:

​Космонавтів, 15ю;

​Михайлівська площа, 19ю;

​Іцхака Рабіна, 1ю; ​

Дальницька, 25ю;

​Інглезі, 1ю.

Пересипський район: ​

Кримська, 71ю;

Курорт Куяльник, 4ю.

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.