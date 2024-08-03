Одеський припортовий завод готується відновити роботу після тривалої зупинки

Одеський припортовий завод. Фото: usm.media

До кінця цього літа Одеський припортовий завод (ОПЗ) попри ризики обстрілів планує відновити повноцінну роботу. Підприємство запустять вперше після трьох років простою.

Про це у п'ятницю, 2 серпня, повідомив Forbes Ukraine співрозмовник в уряді.

Читайте також:

Оголошення ОПЗ про набір персоналу для охорони. Фото: скриншот

ОПЗ відновлює роботу після тривалої зупинки

За інформацією від джерела в уряді, наданою Forbes Ukraine, Одеський припортовий завод (ОПЗ) планує відновити повноцінну роботу уже в цьому місяці, вперше з 2021 року. Ще у минулому місяці ОПЗ оголосив тендер на придбання газу для роботи. Зазначена сума закупівлі — 4 130 000 000. Вона передбачає постачання природного газу до кінця поточного року. Підрядником стала харківська приватна компанія "Агроторггруп".

Тендер на придбання газу. Фото: скриншот

Причини зупинки та труднощі відновлення

Зазанчимо, що завод припинив виробництво у вересні 2021 року через високі ціни на газ, що складали до 90% собівартості карбаміду та зношеність обладнання. Після лютого 2022 року, через загрозу ракетних ударів, було припинено морську перевалку аміаку. З того часу ОПЗ займався непрофільною діяльністю. Високі ціни на газ та імпорт дешевих добрив з Азербайджану, Туркменістану та Узбекистану також стримували відновлення роботи заводу.

Довідка про ОПЗ

Одеський припортовий завод є найбільшим державним хімічним заводом в Україні, який виробляє аміак, карбамід і рідкий азот з 1978 року.