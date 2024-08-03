Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Уже визначилися з постачальником газу — Одеський припортовий завод готується до відкриття arrow

Уже визначилися з постачальником газу — Одеський припортовий завод готується до відкриття

3 серпня 2024 12:01
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Одеський припортовий завод готується відновити роботу після тривалої зупинки
Одеський припортовий завод. Фото: usm.media
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

До кінця цього літа Одеський припортовий завод (ОПЗ) попри ризики обстрілів планує відновити повноцінну роботу. Підприємство запустять вперше після трьох років простою.

Про це у п'ятницю, 2 серпня, повідомив Forbes Ukraine співрозмовник в уряді.

Читайте також:
Уже визначилися з постачальником газу — Одеський припортовий завод готується до відкриття - фото 1
Оголошення ОПЗ про набір персоналу для охорони. Фото: скриншот

ОПЗ відновлює роботу після тривалої зупинки

За інформацією від джерела в уряді, наданою Forbes Ukraine, Одеський припортовий завод (ОПЗ) планує відновити повноцінну роботу уже в цьому місяці, вперше з 2021 року. Ще у минулому місяці ОПЗ оголосив тендер на придбання газу для роботи. Зазначена сума закупівлі — 4 130 000 000. Вона передбачає постачання природного газу до кінця поточного року. Підрядником стала харківська приватна компанія "Агроторггруп". 

ОПЗ
Тендер на придбання газу. Фото: скриншот

Причини зупинки та труднощі відновлення

Зазанчимо, що завод припинив виробництво у вересні 2021 року через високі ціни на газ, що складали до 90% собівартості карбаміду та зношеність обладнання. Після лютого 2022 року, через загрозу ракетних ударів, було припинено морську перевалку аміаку. З того часу ОПЗ займався непрофільною діяльністю. Високі ціни на газ та імпорт дешевих добрив з Азербайджану, Туркменістану та Узбекистану також стримували відновлення роботи заводу.

Довідка про ОПЗ

Одеський припортовий завод є найбільшим державним хімічним заводом в Україні, який виробляє аміак, карбамід і рідкий азот з 1978 року.

Також важливі новини дня по темі:

Одеса робота завод Одеська область ОПЗ газ Одеська ОДА Новини Одеси хімічний завод аміак

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

12:24 Буданов відповів, чи здатна Україна повністю знищити енергосистему Росії

12:22 У Києві судитимуть чоловіка, який взимку пограбував фінустанову, побивши співробітника

12:21 Китайка отримала не лише золоту медаль на Олімпіаді-2024, а й пропозицію вийти заміж

12:11 Російська спортсменка провалилася на Олімпіаді — її тренер влаштував скандал

12:08 Зарплата військових у серпні — кому гарантовано заплатять 100 тис. грн

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

12:08 ГУР атакувало склад паливно-мастильних матеріалів під Ростовом, — ЗМІ

12:01 Уже визначилися з постачальником газу — Одеський припортовий завод готується до відкриття

11:57 Понад 20 тисяч росіян переїхали до Маріуполя — звідки вони та яке життя в окупованому місті

11:47 Японія допоможе Києву ремонтувати системи водопостачання — подробиці

11:44 Лунін та Циганков отримали травми — коли українці повернуться на поле

12:24 Буданов відповів, чи здатна Україна повністю знищити енергосистему Росії

12:22 У Києві судитимуть чоловіка, який взимку пограбував фінустанову, побивши співробітника

12:21 Китайка отримала не лише золоту медаль на Олімпіаді-2024, а й пропозицію вийти заміж

12:11 Російська спортсменка провалилася на Олімпіаді — її тренер влаштував скандал

12:08 Зарплата військових у серпні — кому гарантовано заплатять 100 тис. грн

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

12:08 ГУР атакувало склад паливно-мастильних матеріалів під Ростовом, — ЗМІ

12:01 Уже визначилися з постачальником газу — Одеський припортовий завод готується до відкриття

11:57 Понад 20 тисяч росіян переїхали до Маріуполя — звідки вони та яке життя в окупованому місті

11:47 Японія допоможе Києву ремонтувати системи водопостачання — подробиці

11:44 Лунін та Циганков отримали травми — коли українці повернуться на поле

Новина з відео

06:08 Смертельна Тиса — репортаж із річки, де гинуть десятки українських чоловіків

2 серпня 2024

18:49 Провели літо поглядом — як відпочивають люди в Одесі

1 серпня 2024
Ексклюзив

18:47 Смертельно отруйні павуки в Одесі — яка небезпека для містян та туристів

Новина з відео

05:35 Ухилянтам почали блокувати рахунки — чи можна оскаржити та чому деякі штрафи від ТЦК є незаконними

31 липня 2024

18:03 ШІ в одеських школах вже з цього року — як це працює

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету наприкінці липня

30 липня 2024

19:19 Без Пушкінської, бульвару Жванецького та площі Толбухіна — думки одеситів про нововведення

18:37 Вбивство Ірини Фаріон — в Одесі назвали причетних

06:40 В Україні продовжують зростати ціни на золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів у липні

06:30 В Україні значно зросли ціни на пшеницю — скільки коштує тонна зерна у липні

Text

23:46 Дунда хоче пояснень від Мін'юсту щодо премії ексначальнику колонії, де катували ув'язнених

Text

18:44 Скільки триватиме війна — військовий звернув увагу на нюанс, як маніпулюють українцями

Text

18:09 Масові звільнення в уряді та різке підвищення тарифів — ефір Вечір.LIVE

Text

17:51 На Лиманському напрямку росіяни шукають точку для прориву — військовий поділився деталями

Text

12:56 Нові подробиці вбивства Фаріон та підготовка США до війни — ефір День.LIVE

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

Text

12:22 Доктор економічних наук Длігач назвав реформи, які дозволять поповнити держбюджет на 1 трлн грн

Text

11:13 Генерал-лейтенант Романенко пояснив, що потрібно для ефективного використання винищувачів F-16

Text

08:00 Переломний момент у війні з F-16 та доповідь Сирського про ситуацію на фронті — ефір Ранок.LIVE

1 серпня 2024
Text

18:03 Військовий пояснив, як ЗСУ зможуть використовувати винищувачі F-16

Text

17:50 Винищувачі F-16 в Україні та новий наступ Росії — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

26 липня 2024

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

24 липня 2024

06:00 Швидка головоломка — знайдіть три відмінності між малюнками за 10 секунд

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

22 липня 2024

10:19 Ярмоленко може піти з Динамо — закордонний клуб хоче підписати українця

24 липня 2024

18:38Відпочинок у забороненій зоні — як працює курортна Затока на Одещині

31 липня 2024

08:43 Забарний стане частиною нового проєкту в амбітному італійському клубі