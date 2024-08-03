Відключення світла в Одесі сьогодні, 3 серпня: адреси

Енергетик лагодить мережі. Фото: ДТЕК

Сьогодні, 3 серпня, окрім стабілізаційних відключень, частина одеситів залишилася без електрики через ремонтні роботи ДТЕК. Енергетики працюють на мережах, тож світло містянам обіцяють повернути до 18:00. Зазначимо, що час відновлення може змінюватись залежно від виконання робіт.

Про це у суботу вранці, 3 серпня, повідомила пресслужба Одеської міської ради.

Читайте також:

Повідомлення від міськради. Фото: скриншот

Де не буде світла сьогодні

Північний РЕМ:

вул. Семена Палія, 127,

вул. Висоцького, 4, 8, 10, 13.

Роботи до 17:00.

вул. 10-а лінія на житловому масиві, 4-18,

вул. 11-а лінія на житловому масиві, 7-16,

вул. 12-а лінія на житловому масиві, 14-18,

вул. 9-а лінія на житловому масиві, 11-18а,

вул. Керченська, 101-131,

пров. 2-й Керченський, 11, 1-15

вул. Капітана Кузнєцова, 92-102,

вул. 2-а Пересипська, 32, 34,

вул. 3-я Пересипська, 19-27,

вул. 7-а Пересипська, 8-50а,

вул. Вікандера і Ларсена,

вул. Жевахова,

Жевахова гора, 22, 30, 81,

вул. Каришковського,

вул. Локомотивна, 1-27,

вул. Ринкова, 7,

пров. Чорноморський, 1-й, 2-й, 3-й, 5-й, 6-й, 8-й, 9-й,10-й,

пров. Балтський 1-й, 2-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й,

пров. Савранський, 3-10.

Роботи до 18:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб: