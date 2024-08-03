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Вимкнення світла — в домівках деяких одеситів сьогодні буде відсутнє електропостачання

3 серпня 2024 11:33
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Відключення світла в Одесі сьогодні, 3 серпня: адреси
Енергетик лагодить мережі. Фото: ДТЕК
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Сьогодні, 3 серпня, окрім стабілізаційних відключень, частина одеситів залишилася без електрики через ремонтні роботи ДТЕК. Енергетики працюють на мережах, тож світло містянам обіцяють повернути до 18:00. Зазначимо, що час відновлення може змінюватись залежно від виконання робіт.

Про це у суботу вранці, 3 серпня, повідомила пресслужба Одеської міської ради.

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Повідомлення від міськради. Фото: скриншот

Де не буде світла сьогодні

Північний РЕМ: 

  • вул. Семена Палія, 127, 
  • вул. Висоцького, 4, 8, 10, 13.

Роботи до 17:00.

  • вул. 10-а лінія на житловому масиві, 4-18,
  • вул. 11-а лінія на житловому масиві, 7-16,
  • вул. 12-а лінія на житловому масиві, 14-18,
  • вул. 9-а лінія на житловому масиві, 11-18а,  
  • вул. Керченська, 101-131,
  • пров. 2-й Керченський, 11, 1-15
  • вул. Капітана Кузнєцова, 92-102,
  • вул. 2-а Пересипська, 32, 34,
  • вул. 3-я Пересипська, 19-27,
  • вул. 7-а Пересипська,  8-50а,
  • вул. Вікандера і Ларсена,
  • вул. Жевахова,  
  • Жевахова гора, 22, 30, 81,
  • вул. Каришковського,  
  • вул. Локомотивна, 1-27,  
  • вул. Ринкова, 7,  
  • пров. Чорноморський, 1-й, 2-й, 3-й, 5-й, 6-й, 8-й, 9-й,10-й,
  • пров. Балтський 1-й, 2-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й,
  • пров. Савранський, 3-10.

Роботи до 18:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

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