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Выключение света — в домах некоторых одесситов сегодня будет отсутствовать электроснабжение

3 августа 2024 11:33
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Отключение света в Одессе сегодня, 3 августа: адреса
Энергетик чинит сети. Фото: ДТЭК
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Сегодня, 3 августа, кроме стабилизационных отключений, часть одесситов осталась без электричества из-за ремонтных работ ДТЭК. Энергетики работают на сетях, поэтому свет горожанам обещают вернуть к 18:00. Отметим, что время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.

Об этом в субботу утром, 3 августа, сообщила пресс-служба Одесского городского совета.

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Сообщения от горсовета. Фото: скриншот

Где не будет света сегодня

Северный РЭС:

  • ул. Семена Палия, 127,
  • ул. Высоцкого, 4, 8, 10, 13.

Работы до 17:00.

  • ул. 10-я линия на жилом массиве, 4-18,
  • ул. 11-я линия на жилом массиве, 7-16,
  • ул. 12-я линия на жилом массиве, 14-18,
  • ул. 9-я линия на жилом массиве, 11-18а,
  • ул. Керченская, 101-131,
  • пер. 2-й Керченский, 11, 1-15
  • ул. Капитана Кузнецова, 92-102,
  • ул. 2-я Пересыпская, 32, 34,
  • ул. 3-я Пересыпская, 19-27,
  • ул. 7-я Пересыпская, 8-50а,
  • ул. Викандера и Ларсена,
  • ул. Жевахова,
  • Жевахова гора, 22, 30, 81,
  • ул. Карышковского,
  • ул. Локомотивная, 1-27,
  • ул. Рыночная, 7,
  • пер. Черноморский, 1-й, 2-й, 3-й, 5-й, 6-й, 8-й, 9-й, 10-й,
  • пер. Балтский, 1-й, 2-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й,
  • пер. Савранский, 3-10.

Работы до 18:00.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

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коммунальные услуги Одесса Одесская область Одесская ОГА ДТЭК отключения света свет

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