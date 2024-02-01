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Інвестори зацікавлені у придбанні Одеського припортового заводу — що планує держава

1 лютого 2024 18:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Інвестори зацікавлені у придбанні Одеського припортового заводу — що планує держава
Одеський припортовий завод. Фото: Одеський припортовий завод
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

У Фонді державного майна знають про бажання іноземних та українських підприємців стати власниками Одеського припортового заводу. Потенційних покупців стримують лише ризики страхування через війну.

Про це розповів голова Фонду держмайна Віталій Коваль.

Припортовий завод лишається вигідною інвестицією

"ОПЗ завжди буде цікавити промислових інвесторів через можливість завантаження аміаку на кораблі безпосередньо на виробництві", — сказав Коваль.

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Крім того, посадовець додав, що фактично це підприємство виконує роль самостійного глибоководного порту.

За словами Коваля, зараз ОПЗ займається переважно нетиповими для себе функціями, виробляючи кисень та азот, а також допомагає у перевалці зернових вантажів. Це забезпечує підприємству покриття основних витрат.

"Ми не виключаємо його запуску за основним профілем, але для цього потрібна безпека", — зазначив Коваль.

Війна стримує інвесторів

Коваль пояснив, що саме питання безпеки, зокрема, страхування під час війни, стримують потенційних інвесторів, українських та іноземних, які, проте не втратили зацікавленості в ОПЗ.

"Є міф, що приватизація неможлива під час війни, але ми давно його спростували. Підприємства продаються і за хорошими цінами", — сказав Коваль.

Раніше ми писали про плани уряду виставити Одеський припортовий завод на торги

Також ми повідомляли про розслідування НАБУ щодо корупції серед колишньої адміністрації ОПЗ.

Одеса
промисловість
Фонд держмайна
Одеська область
ОПЗ
Новини Одеси
економіка
Віталій Коваль
торги
виробництво

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