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РФ від липня атакувала припортову інфраструктуру понад 100 разів, — СтратКом

11 січня 2024 12:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
РФ від липня атакувала припортову інфраструктуру понад 100 разів, — СтратКом
Наслідки влучання в одеському порту. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Росіяни після припинення зернової угоди активніше стали атакувати припортову інфраструктуру України. Лише за останні пів року окупанти вгатили по зернових терміналах та логістиці понад сотню разів.  

Про це повідомили у Центрі стратегічних комунікацій ЗС України. 

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  • пошкоджено чи зруйновано 69,7 000 м² складських приміщень із зерном;
  • атак зазнали 34 адміністративні будівлі та 62 тисячі тонн вантажів із зерном.

Крім того, під час обстрілів росіяни поранили 12 людей та вбили трьох. 

Нагадаємо, на початку року Україна почала страхування цивільних суден у Чорному морі. Наразі відомо, що до гарантій безпеки долучився ще один банк, що спростить прохід торгових кораблів зерновими коридорами до портів Великої Одеси. 

Також ми писали, що командувач ВМС Олексій Неїжпапа пригадав, як для нього почалося повномасштабне вторгнення 24 лютого 2022 року. Вранці, перебуваючи на робочому місці, він почув проліт крилатої ракети.

Додамо, станом на 11 січня у Чорному морі дещо стих шторм, однак окупанти не поспішають відновлювати повноцінне чергування флоту. Наразі на рейді залишаються три кораблі, два з яких — патрульні та тримаються вони біля берегів Криму. 

Одеса
ЗСУ
Одеська область
обстріли
Одеський порт
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інфраструктура

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