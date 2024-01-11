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РФ с июля атаковала припортовую инфраструктуру более 100 раз, — СтратКом

11 января 2024 12:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
РФ с июля атаковала припортовую инфраструктуру более 100 раз, — СтратКом
Последствия попадания в одесский порт. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Россияне после прекращения зерновой сделки активнее стали атаковать припортовую инфраструктуру Украины. Только за последние полгода оккупанты ударили по зерновым терминалам и логистике более сотни раз.

Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций ВС Украины.

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  • повреждены или разрушены 69,7 000 м² складских помещений с зерном;
  • атак подверглись 34 административным зданиям и 62 тысячам тонн грузов с зерном.

Кроме того, во время обстрелов россияне ранили 12 человек и убили троих.

Напомним, в начале года Украина начала страхование гражданских судов в Черном море. Пока известно, что к гарантиям безопасности присоединился еще один банк, который упростит проход торговых кораблей зерновыми коридорами в порты Большой Одессы.

Также мы писали, что командующий ВМС Алексей Неижпапа вспомнил, как для него началось полномасштабное вторжение 24 февраля 2022 года. Утром, находясь на рабочем месте, он услышал пролет крылатой ракеты.

Добавим, по состоянию на 11 января в Черном море несколько стих шторм, однако кафиры не спешат восстанавливать полноценное дежурство флота. Сейчас на рейде остаются три корабля, два из которых патрульные и держатся они у берегов Крыма.

Одесса
ВСУ
Одесская область
обстрелы
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