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НАБУ викликало на допит ексдиректора Одеського припортового заводу

29 листопада 2023 15:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
НАБУ викликало на допит ексдиректора Одеського припортового заводу
Директор ОПЗ Микола Парсентьєв. Фото: РБК-Україна
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) викликало на допит колишнього директора Одеського припортового заводу. Миколу Парсентьєва підозрюють у привласненні коштів підприємства.

Про це повідомили у пресслужбі НАБУ.

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Деталі інциденту

Ідеться про кримінальне провадження за фактом створення злочинної організації та заволодіння коштами АТ "Одеський припортовий завод" та АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія", у якому фігурує ексголова Фонду державного майна Дмитро Сенниченко.

У березні 2023 НАБУ і САП викрили два епізоди діяльності злочинної організації. Перший стосувався корупції на "Одеському припортовому заводі" (ОПЗ). За даними слідства, Сенниченко на початку 2020 року домігся призначення "лояльних" членів до наглядової ради ОПЗ. Вони згодом погодили призначення учасника злочинної організації директором заводу. 

Нагадаємо, припортова інфраструктура буде відновлена ​​в найкоротші терміни. Як тільки буде безпечно, бізнес почне робити перші кроки в цьому напрямку.

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