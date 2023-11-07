Відновлення портів на Одещині у пріоритеті, — Кіпер

Зруйнований готель Одеса. Фото: Новини.LIVE

Припортова інфраструктура буде відновлена ​​в найкоротші терміни. Як тільки буде безпечно, бізнес почне робити перші кроки в цьому напрямку.

Про те, як швидко вдасться відновити її роботу, в ексклюзивному інтерв'ю Новинам.LIVE розповів очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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За його словами, все запрацює одразу, як тільки буде можливість відновити.

"Все працюватиме. Якщо люди будуть розуміти, що там вже безпечно, то, я думаю, вигадають мільйон способів, як це запустити, щоби бізнес працював. А ми будемо тільки їх направляти та підказувати, що треба робити", — сказав Кіпер.

Розвиток бізнесу

Також голова ОВА зазначив, що попри війну, в Одеській області економіка зросла на 20-30%. Не зважаючи на обстріли та проблеми з логістикою бізнеси продовжують працювати.

"Ми розуміємо, з якими вони сьогодні проблемами стикаються, логістика ж взагалі змінилася... Але знаходять, думають, працюють, і це позитивно. Дякую їм", — підсумував Олег Кіпер.

Нагадаємо, 25 вересня російські терористи вдарили по центру Одеси. Згоріла будівля готелю, обстріляні приміщення морського вокзалу, зруйноване зерносховище та склади приватного підприємства, пошкоджені житлові будинки — такі наслідки нічної ракетної атаки по Одесі. Російські війська атакували регіон 19 ударними безпілотниками Shahed, 12 крилатими ракетами "Калібр" та двома надзвуковими протикорабельними ракетами "Онікс". Як місто оговтується після потужного обстрілу та яких наслідків зазнала цивільна й критична інфраструктура — дізнавалися журналісти Новини.LIVE.