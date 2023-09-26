Окупанти пошкодили в Одесі дев’ять пам’ятників архітектури: список

Пошкоджений пам’ятник архітектури в Одесі. Фото: Мінкульт

Внаслідок ворожого обстрілу, що стався вночі на 25 вересня, були серйозно пошкоджені цінні об'єкти культурної спадщини в місті Одеса. Обстріл призвів до руйнування 9 об'єктів культурної спадщини, які перебувають в охоронній зоні ЮНЕСКО.

Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України.

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Серед об'єктів, які зазнали пошкоджень, можна виділити такі:

Воронцовський палац;

Будинок Маріні, Ашкіназі;

Будинок Серато і Верані;

Будинок прибутковий Лерхе;

Будинок Зонтага;

Палац (об’єм фасадної будівлі);

Палац Лопухіна, Раллі, готель "Лондонський";

Будинок Золотарьова, Маса.

Також значні пошкодження зазнав Морвокзал. У Нерубайській територіальній громаді Одещини теж постраждали об'єкти культури, зокрема Нерубайський сільський будинок культури та Нерубайська школа мистецтв.

Пам’ятник архітектури в Одесі. Фото: Мінкульт

"Всі злочини росіян детально фіксуються, ворог обов’язково відповідатиме за все заподіяне", — наголосив т. в. о. Міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв.

Зазначимо, попередньої ночі, 25 вересня, російські терористи вдарили по центру Одеси. Згоріла будівля готелю, обстріляні приміщення морського вокзалу, зруйноване зерносховище та склади приватного підприємства, пошкоджені житлові будинки — такі наслідки нічної ракетної атаки по Одесі. Російські війська атакували регіон 19 ударними безпілотниками Shahed, 12 крилатими ракетами "Калібр" та двома надзвуковими протикорабельними ракетами "Онікс". Як місто оговтується після потужного обстрілу та яких наслідків зазнала цивільна й критична інфраструктура — дізнавалися журналісти Новини.LIVE.