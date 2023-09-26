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Оккупанты повредили в Одессе девять памятников архитектуры: список

26 сентября 2023 16:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Оккупанты повредили в Одессе девять памятников архитектуры: список
Поврежденный памятник архитектуры в Одессе. Фото: Минкульт
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В результате вражеского обстрела, произошедшего ночью на 25 сентября, были серьезно повреждены ценные объекты культурного наследия в городе Одесса. Обстрел привел к разрушению 9 объектов культурного наследия, находящихся в охранной зоне ЮНЕСКО.

Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины.

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Среди объектов, которые получили повреждения, можно выделить следующие:

  • Воронцовский дворец;
  • Дом Марини, Ашкинази;
  • Дом Серато и Верани;
  • Дом прибыльный Лерхе;
  • Дом Зонтага;
  • Дворец (объем фасадного здания);
  • Дворец Лопухина, Ралли, гостиница "Лондонская";
  • Дом Золотарева, Масса.

Также значительные повреждения получил Морвокзал. В Нерубайской территориальной громаде Одесчины тоже пострадали объекты культуры, в частности Нерубайский сельский дом культуры и Нерубайская школа искусств.

Памятник зодчества в Одессе. Фото: Минкульт

"Все преступления россиян подробно фиксируются, враг обязательно будет отвечать за все причиненное", — подчеркнул в. о. Министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев.

Отметим, в предыдущую ночь, 25 сентября, российские террористы ударили по центру Одессы. Сгорело здание отеля, обстреляны помещения морского вокзала, разрушено зернохранилище и склады частного предприятия, повреждены жилые дома — таковы последствия ночной ракетной атаки по Одессе. Российские войска атаковали регион 19 ударными беспилотниками Shahed, 12 крылатыми ракетами "Калибр" и двумя сверхзвуковыми противокорабельными ракетами "Оникс". Как город приходит в себя после мощного обстрела и какие последствия понесла гражданская и критическая инфраструктура — узнавали журналисты Новини.LIVE.

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