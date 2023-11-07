Восстановление портов в Одесской области в приоритете, — Кипер
Припортовая инфраструктура будет восстановлена в кратчайшие сроки. Как только будет безопасно, бизнес начнет делать первые шаги в этом направлении.
О том, как быстро удастся возобновить ее работу, в эксклюзивном интервью Новинам.LIVE рассказал глава Одесской ОВА Олег Кипер.
По его словам, все заработает сразу, как только будет возможность восстановить.
"Все будет работать. Если люди будут понимать, что там уже безопасно, то, я думаю, придумают миллион способов, как это запустить, чтобы бизнес работал. А мы будем только их направлять и подсказывать, что нужно делать", — сказал Кипер.
Развитие бизнеса
Также глава ОВА отметил, что, несмотря на войну, в Одесской области экономика выросла на 20-30%. Несмотря на обстрелы и проблемы с логистикой, бизнесы продолжают работать.
"Мы понимаем, с какими они сегодня проблемами сталкиваются, логистика же вообще изменилась... Но находят, думают, работают, и это положительно. Спасибо им", — подытожил Олег Кипер.
Напомним, 25 сентября российские террористы ударили по центру Одессы. Сгорело здание отеля, обстреляны помещения морского вокзала, разрушенное зернохранилище и склады частного предприятия, повреждены жилые дома — таковы последствия ночной ракетной атаки по Одессе. Российские войска атаковали регион 19 ударными беспилотниками Shahed, 12 крылатыми ракетами "Калибр" и двумя сверхзвуковыми противокорабельными ракетами "Оникс". Как город приходит в себя после мощного обстрела и какие последствия понесла гражданская и критическая инфраструктура — узнавали журналисты Новини.LIVE.
Читайте Новини.LIVE!