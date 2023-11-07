Восстановление портов в Одесской области в приоритете, — Кипер

Разрушенный отель Одесса. Фото: Новини.LIVE

Припортовая инфраструктура будет восстановлена ​​в кратчайшие сроки. Как только будет безопасно, бизнес начнет делать первые шаги в этом направлении.

О том, как быстро удастся возобновить ее работу, в эксклюзивном интервью Новинам.LIVE рассказал глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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По его словам, все заработает сразу, как только будет возможность восстановить.

"Все будет работать. Если люди будут понимать, что там уже безопасно, то, я думаю, придумают миллион способов, как это запустить, чтобы бизнес работал. А мы будем только их направлять и подсказывать, что нужно делать", — сказал Кипер.

Развитие бизнеса

Также глава ОВА отметил, что, несмотря на войну, в Одесской области экономика выросла на 20-30%. Несмотря на обстрелы и проблемы с логистикой, бизнесы продолжают работать.

"Мы понимаем, с какими они сегодня проблемами сталкиваются, логистика же вообще изменилась... Но находят, думают, работают, и это положительно. Спасибо им", — подытожил Олег Кипер.

Напомним, 25 сентября российские террористы ударили по центру Одессы. Сгорело здание отеля, обстреляны помещения морского вокзала, разрушенное зернохранилище и склады частного предприятия, повреждены жилые дома — таковы последствия ночной ракетной атаки по Одессе. Российские войска атаковали регион 19 ударными беспилотниками Shahed, 12 крылатыми ракетами "Калибр" и двумя сверхзвуковыми противокорабельными ракетами "Оникс". Как город приходит в себя после мощного обстрела и какие последствия понесла гражданская и критическая инфраструктура — узнавали журналисты Новини.LIVE.