НАБУ вызвало на допрос эксдиректора Одесского припортового завода

Директор ОПЗ Николай Парсентьев. Фото: РБК-Украина

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) вызвало на допрос бывшего директора Одесского припортового завода. Николая Парсентьева подозревают в присвоении средств предприятия.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

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Детали инцидента

Речь идет об уголовном производстве по факту создания преступной организации и завладения средствами АО "Одесский припортовый завод" и АО "Объединенная горно-химическая компания", в котором фигурирует экспредседатель Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко.

В марте 2023 года НАБУ и САП разоблачили два эпизода деятельности преступной организации. Первый касался коррупции на "Одесском припортовом заводе" (ОПЗ). По данным следствия, Сенниченко в начале 2020 года добился назначения "лояльных" членов в наблюдательный совет ОПЗ. Впоследствии они согласовали назначение участника преступной организации директором завода.

Напомним, припортовая инфраструктура будет восстановлена ​​в кратчайшие сроки. Как только будет безопасно, бизнес начнет делать первые шаги в этом направлении.