Одеський припортовий завод планують виставити на торги

Одеський припортовий завод. Фото: ОПЗ

Одеський припортовий завод увійшов до планів Великої приватизації. Крім нього, Фонд держмайна планує виставити на торги й ще дві інші державні компанії "Об'єднана гірничо-хімічна компанія ("ОГХК") та "Центренерго".

Про це в ефірі "Єдиного марафону" розказав голова ФДМУ Рустем Умєров.

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Що відомо про Одеський припортовий завод

ОПЗ розташований у місті Южне Одеської області. Є великим виробником аміаку та карбаміду. В останні роки підприємство працювало за давальницькою схемою: приватна компанія постачає на ОПЗ газ, який держкомпанія переробляє на добрива і повертає їх постачальнику газу. За цією схемою постачальник є власником як газу, так і добрив. ОПЗ не платить за газ, а лише отримує плату за перероблення.

Історія приватизації ОПЗ

ОПЗ намагалися приватизувати, починаючи з 2009 року. Після Революції Гідності його визначили флагманом великої приватизації, проте три спроби продати ОПЗ не мали позитивного результату.

Нагадаємо, Одеський припортовий завод — один із найбільших виробників мінеральних добрив в Україні. Промисловий гігант, який останні кілька років практично простоює. Без модернізації та сучасних технологій він не зможе бути конкурентоздатним. Держава сьогодні грошей на розвиток заводу немає. Тож вихід лише один — приватизація. Про це в інтерв’ю Новини.LIVE повідомив народний депутат України Данило Гетманцев. Деталі читайте у нашому матеріалі.