Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Велика приватизація: Одеський припортовий завод планують виставити на торги arrow

Велика приватизація: Одеський припортовий завод планують виставити на торги

26 червня 2023 15:00
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Одеський припортовий завод планують виставити на торги
Одеський припортовий завод. Фото: ОПЗ
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Одеський припортовий завод увійшов до планів Великої приватизації. Крім нього, Фонд держмайна планує виставити на торги й ще дві інші державні компанії "Об'єднана гірничо-хімічна компанія ("ОГХК") та "Центренерго".

Про це в ефірі "Єдиного марафону" розказав голова ФДМУ Рустем Умєров.

Читайте також:

Що відомо про Одеський припортовий завод

ОПЗ розташований у місті Южне Одеської області. Є великим виробником аміаку та карбаміду. В останні роки підприємство працювало за давальницькою схемою: приватна компанія постачає на ОПЗ газ, який держкомпанія переробляє на добрива і повертає їх постачальнику газу. За цією схемою постачальник є власником як газу, так і добрив. ОПЗ не платить за газ, а лише отримує плату за перероблення.

Історія приватизації ОПЗ

ОПЗ намагалися приватизувати, починаючи з 2009 року. Після Революції Гідності його визначили флагманом великої приватизації, проте три спроби продати ОПЗ не мали позитивного результату.

Нагадаємо, Одеський припортовий завод — один із найбільших виробників мінеральних добрив в Україні. Промисловий гігант, який останні кілька років практично простоює. Без модернізації та сучасних технологій він не зможе бути конкурентоздатним. Держава сьогодні грошей на розвиток заводу немає. Тож вихід лише один — приватизація.  Про це в інтерв’ю Новини.LIVE повідомив народний депутат України Данило Гетманцев. Деталі читайте у нашому матеріалі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

None

Ядерний вибух: покрокова інструкція, що робити

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

22:46 З січня в Україні заборонять популярний товар: про що йдеться

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз