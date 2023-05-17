Суд змінив запобіжний захід колишньому директору ОПЗ

ПАТ "Одеський припортовий завод" в м. Южне. Фото: Олександр Гіманов / УНІАН

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) частково задовольнила апеляційну скаргу прокурора САП та змінила запобіжний захід щодо розміру застави одному з колишніх виконувачів обов'язків директора "Одеського припортового заводу". Він вважається учасником злочинної організації, що протягом 2019-2021 років заволоділа понад 500 млн грн коштів державних підприємств, включаючи "Одеський припортовий завод" та "Об'єднану гірничо-хімічну компанію".

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

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Відповідно до рішення апеляційної інстанції, розмір застави був збільшений з 5,904 млн грн до 20,130 млн грн. Проте, процесуальні обов'язки, визначені слідчим суддею Вищого антикорупційного суду, залишилися без змін.

Справа Одеського припортового заводу

Протягом періоду з листопада 2019 по березень 2020 року голова Фонду державного майна України (ФДМУ) вчинив дії, які стали передумовою для створення злочинної організації. Попри повноваження, надані законодавством, він створив структуру, яка мала на меті контролювати найважливіші об'єкти управління ФДМУ у галузях економіки, таких як добувна, переробна, паливно-енергетична та інші.

Згідно зі злочинним планом, голова ФДМУ призначав на посади управління державних підприємств лише керованих осіб, які забезпечували реалізацію сировини, послуг та використання державних ресурсів виключно в інтересах членів злочинної організації. Для цього були укладені відповідні договори з підконтрольними злочинцям компаніями, які дозволяли неправомірно збагатитись членам злочинної організації.

Схема розкрадання коштів учасниками злочинної організації, яку очолював ексголова ФДМУ. Фото: САП

Таким чином, злочинна організація протягом 2019-2021 років заволоділа понад 500 млн грн коштів держпідприємств, зокрема Одеського припортового заводу та Об’єднаної гірничо-хімічної компанії.

Кого підозрюють у схемі

Крім ексголови Фонду держмайна про підозру повідомлено ще 9 особам:

співорганізатору злочину — наближеній до голови ФДМУ особі;

раднику голови ФДМУ;

двом особам, які у різні періоди виконували обов’язки директора АТ "Одеський припортовий завод";

в.о. керівника АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія";

двом власникам ТОВ — переможцю аукціону на "ОПЗ";

двом особам — співучасникам злочину (усі посади вказані на момент вчинення злочину).

Нагадаємо, слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому виконувачу обовʼязків директора АТ "Одеський припортовий завод".