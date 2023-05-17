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Суд изменил меру пресечения бывшему директору ОПЗ

17 мая 2023 16:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Суд изменил меру пресечения бывшему директору ОПЗ
ПАО "Одесский припортовый завод" в г. Южный. Фото: Александр Гиманов / УНИАН
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) частично удовлетворила апелляционную жалобу прокурора САП и изменила меру пресечения размеру залога одному из бывших исполняющих обязанности директора "Одесского припортового завода". Он считается участником преступной организации, которая за 2019-2021 годы завладела более 500 млн грн средств государственных предприятий, включая "Одесский припортовый завод" и "Объединенную горно-химическую компанию".

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

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Согласно решению апелляционной инстанции, размер залога был увеличен с 5,904 млн грн до 20,130 млн грн. Однако процессуальные обязанности, определенные следователем судьей Высшего антикоррупционного суда, остались без изменений.

Дело Одесского припортового завода

В течение периода с ноября 2019 по март 2020 председатель Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) совершил действия, которые стали предпосылкой для создания преступной организации. Несмотря на полномочия, предоставленные законодательством, он создал структуру, целью которой было контролировать важнейшие объекты управления ФГИУ в отраслях экономики, таких как добывающая, перерабатывающая, топливно-энергетическая и другие.

Согласно преступному плану, председатель ФГИУ назначал на должности управления государственных предприятий только управляемых лиц, которые обеспечивали реализацию сырья, услуг и использования государственных ресурсов исключительно в интересах членов преступной организации. Для этого были заключены соответствующие договоры с подконтрольными преступникам компаниями, позволяющими неправомерно обогатиться членам преступной организации.

Схема хищения средств участниками преступной организации, возглавляемой экспредседателем ФГИУ
Схема хищения средств участниками преступной организации, возглавляемой экспредседателем ФГИУ. Фото: САП

Таким образом, преступная организация в течение 2019-2021 годов завладела более 500 млн грн средств госпредприятий, в частности, Одесского припортового завода и Объединенной горно-химической компании.

Кого подозревают в схеме

Кроме эксглавы Фонда госимущества о подозрении сообщено еще 9 лицам:

  • соорганизатору преступления — приближенному к председателю ФГИ лицу;
  • советнику председателя ФГИУ;
  • двум лицам, которые в разные периоды исполняли обязанности директора АО "Одесский припортовый завод";
  • и.о. руководителя АО "Объединенная горно-химическая компания";
  • двум владельцам ООО — победителю аукциона на "ОПЗ";
  • двум лицам — соучастникам преступления (все должности указаны на момент совершения преступления).

Напомним, следственный судья ВАКС избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему исполняющему обязанности директора АО "Одесский припортовый завод".

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