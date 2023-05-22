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На Одещині продали рибне господарство за 2,56 млн грн

22 травня 2023 17:00
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
На Одещині продали рибне господарство за 2,56 млн грн
Приміщення рибного господарства. Фото: Фонд державного майна
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Державне підприємство "Регіональний дослідно-експериментальний комплекс" продали за 2,56 млн грн на онлайн-аукціоні "Prozorro.Продажі". До складу єдиного майнового комплексу входять 24 будівлі та споруди площею 1201,7 м².

Про це повідомляє Фонд державного майна України.

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Стартова ціна рибного господарства становила 1,34 млн грн. Втім під час онлайн-аукціону на "Prozorro.Продажі" його вартість зросла до 2,56 млн грн.

Переможцем аукціону стало ТОВ "Партнершіп компані", яке отримало єдиний майновий комплекс з 24 будівель та споруди площею 1201,7 м².

Зазначимо, підприємство займається вирощуванням товарної риби у штучно створеній рибогосподарській технологічній водоймі у селі Паліївка Одеської області.

З 2019 року ДП "Регіональний дослідно-експериментальний комплекс" не здійснює господарську діяльність через скасування режиму рибогосподарської експлуатації водного об’єкта в умовах спеціалізованого товарного рибного господарства.

Нагадаємо, морський торговельний порт "Білгород-Дністровський" втретє чекає на приватизацію. Вже було дві спроби, втім покупець не оплатив лот. Вартість "сухого порту" наразі становить понад 184 мільйони гривень.

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