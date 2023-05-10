Третя спроба: сухий порт на Одещині вчергове виставили на продаж

"Сухий порт" на Одещині. Фото: ФДМУ

Морський торговельний порт "Білгород-Дністровський" втретє чекає на приватизацію. Вже було дві спроби, втім покупець не оплатив лот. Вартість "сухого порту" наразі становить понад 184 мільйони гривень.

Про це повідомляє ФДМУ.

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"Основним видом діяльності ДП "Білгород-Дністровський морський торговельний порт" відповідно до статуту є допоміжне обслуговування водного транспорту. Спеціалізується підприємство на перевантажені лісних вантажів, мінеральних добрив, залізорудних окатків, металопродукції та зернових вантажів", — йдеться в повідомленні.

Що відомо про Білгород-Дністровський порт

Порт має три локації:

основні потужності у самому місті Білгород-Дністровський на березі лиману;

портопункт з виходом до моря у Затоці (за відомим мостом);

базу відпочинку також у Затоці.

"Сухий порт" виставили на продаж втретє. Фото: ФДМУ

Нині підприємство працює лише як "сухий порт". За 9 місяців 2022 року тут перевантажено 272 тис. тонн вантажів (що на 270 тонн більше за попередній рік).

Водночас порт залишається збитковим. Станом на 30.09 борги підприємства становили 104 млн грн, які має погасити покупець.

Порт потребує дуже великих інвестицій для свого повноцінного розвитку: модернізації техніки, будівництва сучасних логістичних потужностей і звісно, днопоглиблення.

Нагадаємо, 20 квітня переможець аукціону з приватизації порту "Усть-Дунайськ" підписав договір купівлі-продажу. Морський торговельний порт пішов з лотка за понад 200 мільйонів гривень.