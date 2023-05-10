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Третья попытка: сухой порт в Одесской области в очередной раз выставили на продажу

10 мая 2023 19:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Третья попытка: сухой порт в Одесской области в очередной раз выставили на продажу
"Сухой порт" в Одесской области. Фото: ФГИУ
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Морской торговый порт "Белгород-Днестровский" в третий раз ждет приватизацию. Уже было две попытки, однако покупатель не оплатил лот. Стоимость "сухого порта" составляет более 184 миллионов гривен.

Об этом сообщает ФГИУ.

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"Основным видом деятельности ГП "Белгород-Днестровский морской торговый порт" в соответствии с уставом является вспомогательное обслуживание водного транспорта. Специализируется предприятие на перегружении лесных грузов, минеральных удобрений, железорудных окатков, металлопродукции и зерновых грузов", говорится в сообщении.

Что известно о Белгороде-Днестровском порту

Порт имеет три локации:

  • основные мощности в самом городе Белгород-Днестровский на берегу лимана;
  • портопункт с выходом к морю в Затоке (за известным мостом);
  • базу отдыха также в Затоке.
"Сухой порт" выставили на продажу в третий раз. Фото: ФГИУ
"Сухой порт" выставили на продажу в третий раз. Фото: ФГИУ

В настоящее время предприятие работает только как "сухой порт". За 9 месяцев 2022 года здесь перегружено 272 тыс. тонн грузов (что на 270 тонн больше предыдущего года).

В то же время порт остается убыточным. По состоянию на 30.09 долги предприятия составили 104 млн грн., которые должен погасить покупатель.

Порт нуждается в очень больших инвестициях для своего полноценного развития: модернизации техники, строительства современных логистических мощностей и, конечно, дноуглубления.

Напомним, 20 апреля победитель аукциона по приватизации порта "Усть-Дунайск" подписал договор купли-продажи. Морской торговый порт ушел из лотка за более чем 200 миллионов гривен.

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