Третья попытка: сухой порт в Одесской области в очередной раз выставили на продажу
Морской торговый порт "Белгород-Днестровский" в третий раз ждет приватизацию. Уже было две попытки, однако покупатель не оплатил лот. Стоимость "сухого порта" составляет более 184 миллионов гривен.
Об этом сообщает ФГИУ.
"Основным видом деятельности ГП "Белгород-Днестровский морской торговый порт" в соответствии с уставом является вспомогательное обслуживание водного транспорта. Специализируется предприятие на перегружении лесных грузов, минеральных удобрений, железорудных окатков, металлопродукции и зерновых грузов", — говорится в сообщении.
Что известно о Белгороде-Днестровском порту
Порт имеет три локации:
- основные мощности в самом городе Белгород-Днестровский на берегу лимана;
- портопункт с выходом к морю в Затоке (за известным мостом);
- базу отдыха также в Затоке.
В настоящее время предприятие работает только как "сухой порт". За 9 месяцев 2022 года здесь перегружено 272 тыс. тонн грузов (что на 270 тонн больше предыдущего года).
В то же время порт остается убыточным. По состоянию на 30.09 долги предприятия составили 104 млн грн., которые должен погасить покупатель.
Порт нуждается в очень больших инвестициях для своего полноценного развития: модернизации техники, строительства современных логистических мощностей и, конечно, дноуглубления.
Напомним, 20 апреля победитель аукциона по приватизации порта "Усть-Дунайск" подписал договор купли-продажи. Морской торговый порт ушел из лотка за более чем 200 миллионов гривен.