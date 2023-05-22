В Одесской области продали рыбное хозяйство за 2,56 млн грн

Помещение рыбного хозяйства. Фото: Фонд государственного имущества

Государственное предприятие "Региональный опытно-экспериментальный комплекс" было продано за 2,56 млн грн на онлайн-аукционе "Prozorro.Продажи". В состав единого имущественного комплекса входят 24 здания и постройки площадью 1201,7 м².

Об этом сообщает Фонд государственного имущества Украины.

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Стартовая цена рыбного хозяйства составила 1,34 млн. грн. Впрочем, во время онлайн-аукциона на "Prozorro.Продаже" его стоимость выросла до 2,56 млн грн.

Победителем аукциона стало ООО "Партнершип компани", получившее единый имущественный комплекс из 24 зданий и сооружения площадью 1201,7 м².

Отметим, предприятие занимается выращиванием товарной рыбы в искусственно созданном рыбохозяйственном технологическом водоеме в селе Палиевка Одесской области.

С 2019 г. ГП "Региональный опытно-экспериментальный комплекс" не осуществляет хозяйственную деятельность из-за отмены режима рыбохозяйственной эксплуатации водного объекта в условиях специализированного товарного рыбного хозяйства.

Напомним, морской торговый порт "Белгород-Днестровский" в третий раз ждет приватизацию. Уже было две попытки, однако покупатель не оплатил лот. Стоимость "сухого порта" составляет более 184 миллионов гривен.