Одеський припортовий завод потрібно приватизувати,— нардеп Гетманцев

Потужності ОПЗ. Фото: Одеський припортовий завод

Одеський припортовий завод — один із найбільших виробників мінеральних добрив в Україні. Промисловий гігант, який останні кілька років практично простоює. Без модернізації та сучасних технологій він не зможе бути конкурентноздатним. Держава сьогодні грошей на розвиток заводу немає. Тож вихід лише один — приватизація.

Про це в інтерв’ю Новини.LIVE повідомив народний депутат України Данило Гетманцев.

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За його словами, завод потребує приватизації. Це дозволить не лише залучити інвесторів, але й відновити повноцінну роботу підприємства.

Народний депутат Данило Гетманцев. Фото: Данило Гетманцев

"Як тільки підприємство запрацює на повну потужність, почнуть з’являтися прибутки, а із них будуть сплачувалися податки. Відповідно, люди зможуть працювати. Тут треба розірвати ланцюг збагачення менеджменту підприємства, які вже багато років сидять на цьому заводі", — зазначив Данило Гетманцев.

Народний депутат упевнений, перспективи в ОПЗ є, й досить непогані, от тільки потрібний хороший менеджмент. На жаль, сьогодні держава не може розвивати таких промислових гігантів. Але за правильної політики та стратегії підприємство може розвиватися. Як наслідок будуть і робочі місця, і відрахування до бюджетів різних рівнів

"Сьогодні дійсно є проблеми із постачанням аміаку, сировини, але у будь-якому випадку після війни цей завод є прибутковим активом для майбутніх інвесторів", — резюмував Гетманцев.

Нардеп переконаний, що після війни варто провести відкритий конкурс, який визначить нового власника. Дати йому можливість працювати та розвивати це підприємство.

Нагадаємо, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) частково задовольнила апеляційну скаргу прокурора САП та змінила запобіжний захід щодо розміру застави одному з колишніх виконувачів обов'язків директора "Одеського припортового заводу". Він вважається учасником злочинної організації, що протягом 2019-2021 років заволоділа понад 500 млн грн коштів державних підприємств, включаючи Одеський припортовий завод та Об'єднану гірничо-хімічну компанію.