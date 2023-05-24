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Одесский припортовый завод нужно приватизировать, — нардеп Гетманцев

24 мая 2023 17:00
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
Одесский припортовый завод нужно приватизировать, - нардеп Гетманцев
Мощности ОПЗ. Фото: Одесский припортовый завод
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

Одесский припортовый завод — один из крупнейших производителей минеральных удобрений в Украине. Промышленный гигант, последние несколько лет практически простаивающий. Без модернизации и современных технологий он не сможет быть конкурентоспособным. У государства сегодня денег на развитие завода нет. Так что выход только один — приватизация.

Об этом в интервью Новини.LIVE сообщил народный депутат Украины Даниил Гетманцев.

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По его словам, завод нуждается в приватизации. Это позволит не только привлечь инвесторов, но и возобновить полноценную работу предприятия.

Народный депутат Даниил Гетманцев. Фото: Даниил Гетманцев

"Как только предприятие заработает на полную мощность, начнут появляться доходы, а с них будут уплачиваться налоги. Соответственно, люди смогут работать. Здесь надо разорвать цепь обогащения менеджмента предприятия, уже много лет сидящего на этом заводе", — отметил Даниил Гетманцев.

Народный депутат уверен, перспективы у ОПЗ есть, и достаточно неплохие, вот только нужен хороший менеджмент. К сожалению, сегодня государство не может развивать таких промышленных гигантов. Но при правильной политике и стратегии предприятие может развиваться. Как следствие будут и рабочие места, и отчисления в бюджеты разных уровней.

"Сегодня действительно есть проблемы со снабжением аммиака, сырья, но в любом случае после войны этот завод является прибыльным активом для будущих инвесторов", — резюмировал Гетманцев.

Нардеп убежден, что после войны следует провести открытый конкурс, который определит нового владельца. Дать ему возможность работать и развивать это предприятие.

Напомним, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) частично удовлетворила апелляционную жалобу прокурора САП и изменила меру пресечения по размеру залога одному из бывших исполняющих обязанности директора Одесского припортового завода. Он считается участником преступной организации, которая за 2019-2021 годы завладела более 500 млн грн средств государственных предприятий, включая Одесский припортовый завод и Объединенную горно-химическую компанию.

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