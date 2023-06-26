Одесский припортовый завод планируют выставить на торги

Одесский припортовый завод Фото: ОПЗ

Одесский припортовый завод вошел в планы Большой приватизации. Кроме него, Фонд госимущества планирует выставить на торги и еще две другие государственные компании "Объединенная горно-химическая компания ("ОГХК") и "Центрэнерго".

Об этом в эфире "Единого марафона" рассказал глава ФГИУ Рустем Умеров.

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ОПЗ расположен в городе Южный Одесской области. Является крупным производителем аммиака и карбамида. В последние годы предприятие работало по давальческой схеме: частная компания поставляет на ОПЗ газ, который госкомпания перерабатывает на удобрения и возвращает их поставщику газа. По этой схеме поставщик является собственником как газа, так и удобрений. ОПЗ не платит за газ, а только получает плату за переработку.

История приватизации ОПЗ

ОПЗ пытались приватизировать, начиная с 2009 года. После Революции Достоинства его определили флагманом крупной приватизации, однако три попытки продать ОПЗ не имели положительного результата.

Напомним, Одесский припортовый завод — один из крупнейших производителей минеральных удобрений в Украине. Промышленный гигант, последние несколько лет практически простаивающий. Без модернизации и современных технологий он не сможет быть конкурентоспособным. У государства нет сегодня денег на развитие завода. Так что выход только один — приватизация. Об этом в интервью Новини.LIVE сообщил народный депутат Украины Даниил Гетманцев. Детали читайте в нашем материале.