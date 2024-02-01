Инвесторы заинтересованы в приобретении Одесского припортового завода — что планирует государство

Одесский припортовый завод Фото: Одесский припортовый завод

В Фонде государственного имущества знают о желании иностранных и украинских предпринимателей стать владельцами Одесского припортового завода. Потенциальных покупателей сдерживают только риски страхования из-за войны.



Об этом рассказал глава Фонда госимущества Виталий Коваль.

Припортовый завод остается выгодной инвестицией

"ОПЗ всегда будет интересовать промышленных инвесторов из-за возможности загрузки аммиака на корабле непосредственно на производстве", — сказал Коваль.

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Кроме того, чиновник добавил, что фактически это предприятие выполняет роль самостоятельного глубоководного порта.

По словам Коваля, сейчас ОПЗ занимается преимущественно не типичными для себя функциями, производя кислород и азот, а также помогает в перевалке зерновых грузов. Это обеспечивает предприятию покрытие главных издержек.

"Мы не исключаем его запуск по основному профилю, но для этого нужна безопасность", — отметил Коваль.

Война сдерживает инвесторов

Коваль объяснил, что именно вопросы безопасности, в частности страхования во время войны, сдерживают потенциальных инвесторов, украинских и иностранных, которые, однако, не потеряли заинтересованности в ОПЗ.

"Есть миф, что приватизация невозможна во время войны, но мы давно его опровергли. Предприятия продаются и по хорошим ценам", — сказал Коваль.

Ранее мы писали о планах правительства выставить Одесский припортовый завод на торги.

Также мы сообщали о расследовании НАБУ по коррупции среди бывшей администрации ОПЗ.