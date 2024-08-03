Одесский припортовый завод готовится возобновить работу после длительной остановки

Одесский припортовый завод Фото: usm.media

К концу этого лета Одесский припортовый завод (ОПЗ), несмотря на риски обстрелов, планирует возобновить полноценную работу. Предприятие запустят впервые после трех лет простоя.

Об этом в пятницу, 2 августа, сообщил Forbes Ukraine собеседник в правительстве.

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ОПЗ возобновляет работу после длительной остановки

По информации источника в правительстве, предоставленной Forbes Ukraine, Одесский припортовый завод (ОПЗ) планирует возобновить полноценную работу уже в этом месяце, впервые с 2021 года. Еще в прошлом месяце ОПЗ объявил тендер на покупку газа для работы. Указанная сумма закупки — 4 130 000 000. Она предусматривает поставки природного газа до конца текущего года. Подрядчиком стала харьковская частная компания "Агроторггрупп".

Тендер на покупку газа. Фото: скриншот

Причины остановки и трудности восстановления

Заметим, что завод прекратил производство в сентябре 2021 года из-за высоких цен на газ, что составляло до 90% себестоимости карбамида и износ оборудования. После февраля 2022 года из-за угрозы ракетных ударов была прекращена морская перевалка аммиака. С этого времени ОПЗ занимался непрофильной деятельностью. Высокие цены на газ и импорт дешевых удобрений из Азербайджана, Туркменистана и Узбекистана также сдерживали возобновление работы завода.

Справка об ОПЗ

Одесский припортовый завод является крупнейшим государственным химическим заводом в Украине, производящим аммиак, карбамид и жидкий азот с 1978 года.