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Одесситы в субботу остались без воды — адреса

3 августа 2024 12:32
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
В Одессе сегодня нет воды
Грязная посуда в раковине. Фото: Новини.LIVE
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Сегодня, 28 июля, сотни жителей Приморского и Хаджибейского районов Одессы остались без воды из-за ремонтных работ. Водоснабжение горожанам планируют вернуть к 19:00. Отметим, что время выполнения работ и перечень адресов могут изменяться, ведь вероятны аварийные ситуации в течение дня.

Об этом в субботу, 3 августа, сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Уведомление об отключении воды. Фото: скриншот

Где нет воды

  • пров. Ванный,
  • ул. Семена Палия, 103-111,
  • ул. Бугаевская,
  • пров. 1-й майский,
  • ул. Атамана Головатого,
  • ул. Кравцово.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения — предварительное и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте ovs@infoxvod.com.ua и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.

Бюветы Одессы

Добавим, что в настоящее время в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:
Киевский район:

  • Фонтанская дорога, 16ю; ​
  • Адмиральский проспект, 31ю;
  • ​Дача Ковалевского, 150ю; ​
  • проспект Небесной Сотни, 14ю.

Приморский район:

  • Старо-Базарный сквер, 3ю;
  • Гагарина проспект, 33ю;
  • ​Академическая, 11ю; ​
  • Ольгиевская, 37ю;
  • ​Старопортофранковская, 105ю; ​
  • Академическая, 2ю; ​
  • Академическая, 30ю.

Хаджибейский район:

  • ​Космонавтов, 15ю;
  • Михайловская площадь, 19ю;
  • ​Ицхака Рябина, 1ю; ​
  • Дальницкая, 25ю;
  • ​Инглези, 1ю.

Пересыпский район:

  • Крымская, 71ю;
  • Курорт Куяльник, 4ю.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 каждый день.

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12:47 СБУ и Силы обороны раскрыли детали, что удалось уничтожить на аэродроме "Морозовск" в России

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