В Одессе сегодня нет воды

Грязная посуда в раковине. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 28 июля, сотни жителей Приморского и Хаджибейского районов Одессы остались без воды из-за ремонтных работ. Водоснабжение горожанам планируют вернуть к 19:00. Отметим, что время выполнения работ и перечень адресов могут изменяться, ведь вероятны аварийные ситуации в течение дня.

Об этом в субботу, 3 августа, сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Где нет воды

пров. Ванный,

ул. Семена Палия, 103-111,

ул. Бугаевская,

пров. 1-й майский,

ул. Атамана Головатого,

ул. Кравцово.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения — предварительное и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте ovs@infoxvod.com.ua и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.

Бюветы Одессы

Добавим, что в настоящее время в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район:

Фонтанская дорога, 16ю; ​

Адмиральский проспект, 31ю;

​Дача Ковалевского, 150ю; ​

проспект Небесной Сотни, 14ю.

Приморский район:

Старо-Базарный сквер, 3ю;

Гагарина проспект, 33ю;

​Академическая, 11ю; ​

Ольгиевская, 37ю;

​Старопортофранковская, 105ю; ​

Академическая, 2ю; ​

Академическая, 30ю.

Хаджибейский район:

​Космонавтов, 15ю;

Михайловская площадь, 19ю;

​Ицхака Рябина, 1ю; ​

Дальницкая, 25ю;

​Инглези, 1ю.

Пересыпский район:

Крымская, 71ю;

Курорт Куяльник, 4ю.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 каждый день.