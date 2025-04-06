Акція на підтримку військовополонених в Одесі

Дівчата з плакатом у руках на акції FreeAzov в Одесі. Фото: Новини.LIVE

У центрі Одеси, навіть попри дощ і вітер, містяни знову зібралися на щотижневий мітинг на підтримку військовополонених і зниклих безвісти. Цього разу вона пройшла без звичного музичного супроводу — в країні оголошено день жалоби за жертвами удару по Кривому Рогу. Акція стала нагадуванням про тих, хто досі у неволі, і про тих, кого вже не повернути.

Про це з місця події повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Дівчина тримає власноруч виготовлений плакат. Фото: Новини.LIVE

День жалоби в Одесі

Навіть негода і день загальнонаціональної жалоби не зупинили одеситів, які зібралися на щонедільну акцію-нагадування про українських військовополонених. Цього разу організатори відмовилися від музичного супроводу на знак скорботи за жертвами ракетного удару по Кривому Рогу, де загинули 18 людей, серед яких 9 дітей. Присутні вшанували загиблих хвилиною мовчання.

"Сьогодні була мовчазна акція у зв'язку з терактом, який стався в Кривому Розі, тому що країна-агресор безжально влучила ракетою по дітях, по цивільних. Хочеться ще раз наголосити: оберігайте себе, бережіть життя, не ігноруйте повітряну тривогу. І пам’ятайте про тих, хто обороняв нас і нині в полоні. Ми маємо бути їхніми голосами", — розповіла організаторка акції Анна Пажера.

Організаторка акції Анна Пажера. Фото: Новини.LIVE

Дівчинка тримає плакат в руках. Фото: Новини.LIVE

Загибель воїна

Однак день жалоби не став єдиною причиною для скорботи. Одній з родин, яка протягом багатьох місяців брала участь в акціях, надійшло підтвердження загибелі їхнього воїна. Про трагедію розповіла Віра — дружина зниклого безвісти десантника.

"Так сталося, що родина, яка довго стояла з нами, отримала сповіщення: Вадим Філипенко загинув. Він зник рік тому, а тепер прийшла звістка про смерть. Він був мужнім, свідомо пішов захищати свою родину, своїх синів. Це невимовний біль для всіх нас", — розповіла жінка.

Дружина безвісти зниклого десантника Віра. Фото: Новини.LIVE

До акції на Дерибасівській доєдналися небайдужі одесити. Фото: Новини.LIVE

Дівчата тримають у руках плакати. Фото: Новини.LIVE

Віра розповіла, що про загиблого воїна відгукуються як про хоробру людину і турботливого батька. Він пішов на фронт добровольцем, рік знаходився у статусі зниклого безвісти. Жінка також звернулась до суспільства із закликом не забувати ані про полеглих, ані про тих, хто досі не повернувся додому.

"Життя — це найцінніше. Вшанування полеглих має бути не просто даниною жалобі, а усвідомленим щоденним вчинком. Пам'ятайте про тих, кого вже немає, не тільки сьогодні. Нехай ваше життя буде нагадуванням, що кожен день — це дар, здобутий дорогою ціною", — додала Віра.

Люди під час акції в центрі Одеси. Фото: Новини.LIVE

Жінка тримає плакат. Фото: Новини.LIVE

Акція FreeAzov в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, у Кривому Розі три дні триватимуть Дні жалоби за жертвами російського обстрілу 4 квітня. Також ми писали, що росіяни вночі обстрілювали Україну "Калібрами" з Чорного моря.