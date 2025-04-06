Акция в поддержку военнопленных в Одессе

Девушки с плакатом в руках на акции FreeAzov в Одессе. Фото: Новини.LIVE

В центре Одессы, даже несмотря на дождь и ветер, горожане снова собрались на еженедельный митинг в поддержку военнопленных и пропавших без вести. На этот раз он прошел без привычного музыкального сопровождения — в стране объявлен день траура по жертвам удара по Кривому Рогу. Акция стала напоминанием о тех, кто до сих пор в неволе, и о тех, кого уже не вернуть.

Об этом с места события сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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День траура в Одессе

Даже непогода и день общенационального траура не остановили одесситов, которые собрались на еженедельную акцию-напоминание об украинских военнопленных. На этот раз организаторы отказались от музыкального сопровождения в знак скорби по жертвам ракетного удара по Кривому Рогу, где погибли 18 человек, среди которых 9 детей. Присутствующие почтили погибших минутой молчания.

"Сегодня была молчаливая акция в связи с терактом, который произошел в Кривом Роге, потому что страна-агрессор безжалостно попала ракетой по детям, по гражданским. Хочется еще раз подчеркнуть: оберегайте себя, берегите жизнь, не игнорируйте воздушную тревогу. И помните о тех, кто защищал нас и сейчас в плену. Мы должны быть их голосами", — рассказала организатор акции Анна Пажера.

Организатор акции Анна Пажера. Фото: Новини.LIVE

Девочка держит плакат в руках. Фото: Новини.LIVE

Гибель воина

Однако день траура не стал единственной причиной для скорби. Одной из семей, которая в течение многих месяцев участвовала в акциях, поступило подтверждение гибели их воина. О трагедии рассказала Вера — жена пропавшего без вести десантника.

"Так случилось, что семья, которая долго стояла с нами, получила извещение: Вадим Филипенко погиб. Он пропал год назад, а теперь пришло известие о смерти. Он был мужественным, сознательно пошел защищать свою семью, своих сыновей. Это неописуемая боль для всех нас", — рассказала женщина.

Жена без вести пропавшего десантника Вера. Фото: Новини.LIVE

К акции на Дерибасовской присоединились неравнодушные одесситы. Фото: Новини.LIVE

Девушки держат в руках плакаты. Фото: Новини.LIVE

Вера рассказала, что о погибшем воине отзываются как о храбром человеке и заботливом отце. Он ушел на фронт добровольцем, год находился в статусе пропавшего без вести. Женщина также обратилась к обществу с призывом не забывать ни о павших, ни о тех, кто до сих пор не вернулся домой.

"Жизнь — это самое ценное. Чествование павших должно быть не просто данью трауру, а осознанным ежедневным поступком. Помните о тех, кого уже нет, не только сегодня. Пусть ваша жизнь будет напоминанием, что каждый день — это дар, добытый дорогой ценой", — добавила Вера.

Люди во время акции в центре Одессы. Фото: Новини.LIVE

Женщина держит плакат. Фото: Новини.LIVE

Акция FreeAzov в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Напомним, в Кривом Роге три дня продлятся Дни траура по жертвам российского обстрела 4 апреля. Также мы писали, что россияне ночью обстреливали Украину "Калибрами" из Черного моря.