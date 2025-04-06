Ракетна атака з Чорного моря — що відомо

Запуск ракети з корабля. Фото: ілюстративне: росЗМІ

У ніч на 6 квітня, Росія атакувала Україну крилатими ракетами, випущеними з Чорного моря. До обстрілу залучили два кораблі, один з них досі перебуває в акваторії.

Про це у неділю, 6 квітня, в етері телеканалу "Ми — Україна" розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

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Атака з моря тривала кілька годин

За словами Плетенчука, російська армія продовжує морські ракетні атаки на Україну. Цієї ночі для обстрілу було застосовано два носії — надводний і підводний.

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"Вірогідність застосування завжди присутня, коли є носії, навіть коли їх нема. Вийти в море і відстрілятися — це питання кількох годин. Саме так вони і зробили вночі. Один з фрегатів був застосований, і підводний човен — обидва брали участь у цій атаці. Підводний човен досі залишається в морі", — сказав речник.

Тактика комбінованої атаки

Він зазначив, що це вже четверта фіксована морська атака Росії у цьому році. Російські військові випустили десять крилатих ракет типу "Калібр".

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"Традиційно ракети з моря вони застосовують у складі комбінованих ударів. У цій атаці також були залучені інші типи зброї", — додав Плетенчук.

Речник ВМС ЗСУ також підкреслив, що подібні морські атаки — частина загальної тактики масованих повітряних ударів.



Нагадаємо, станом на ранок, 6 квітня у Чорному морі фіксується один ракетоносій без "Калібрів". Також ми писали, що у столиці зафіксовано декілька пожеж у Дарницькому, Оболонському та Соломʼянському районах. Крім цього окупанти атакували промислову інфраструктуру Сум.

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