Ракетная атака с Черного моря - что известно

Запуск ракеты с корабля. Фото: иллюстративное: росСМИ

В ночь на 6 апреля, Россия атаковала Украину крылатыми ракетами, выпущенными из Черного моря. К обстрелу привлекли два корабля, один из них до сих пор находится в акватории.

Об этом в воскресенье, 6 апреля, в эфире телеканала "Мы — Украина" рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

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Атака с моря продолжалась несколько часов

По словам Плетенчука, российская армия продолжает морские ракетные атаки на Украину. Этой ночью для обстрела было применено два носителя — надводный и подводный.

"Вероятность применения всегда присутствует, когда есть носители, даже когда их нет. Выйти в море и отстреляться — это вопрос нескольких часов. Именно так они и сделали ночью. Один из фрегатов был применен, и подводная лодка - оба участвовали в этой атаке. Подводная лодка до сих пор остается в море", — сказал спикер.

Тактика комбинированной атаки

Он отметил, что это уже четвертая фиксированная морская атака России в этом году. Российские военные выпустили десять крылатых ракет типа "Калибр".

"Традиционно ракеты с моря они применяют в составе комбинированных ударов. В этой атаке также были привлечены другие типы оружия", — добавил Плетенчук.

Спикер ВМС ВСУ также подчеркнул, что подобные морские атаки — часть общей тактики массированных воздушных ударов.



Напомним, по состоянию на утро, 6 апреля в Черном море фиксируется один ракетоноситель без "Калибров". Также мы писали, что в столице зафиксировано несколько пожаров в Дарницком, Оболонском и Соломенском районах. Кроме этого оккупанты атаковали промышленную инфраструктуру Сум.