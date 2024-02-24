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Одесити вимагають обміну полонених з полку "Азов" — подробиці

24 лютого 2024 15:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Одесити вимагають обміну полонених з полку "Азов" — подробиці
Одесити на мітингу. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

В Одесі відбулася акція за обмін військовополоненими. Родичі та небайдужі люди вийшли на центральну вулицю міста на мирний протест.

На місці подій перебував кореспондент Новини.LIVE.

Акція Free Azov

До акції у центрі міста доєдналася майже сотня людей. З виготовленими вручну плакатами люди вишикувались на Дерибасівській. Сьогодні тут родичі тих, хто захищав Маріуполь та потрапив у полон. Одеситка Тетяна розказує, що з синами родичів немає зв’язку ще з моменту виходу з Азовсталі.

"Це діти моїх знайомих. Вони потрапили у полон в Маріуполі, один в березні, а другий у квітні 2022 року. З того часу зв’язку з ними немає", — каже жінка. 

Одесити вимагають обміну полонених з полку "Азов" — подробиці - фото 1
Одеситка Тетяна. Фото: Новини.LIVE
Одесити вимагають обміну полонених з полку "Азов" — подробиці - фото 2
Люди біля будівлі на Дерибасівській. Фото: Новини.LIVE

Як зазначають учасники акції, вони вийшли за скоріший обмін полоненими. Адже хочуть бачити вдома живими своїх чоловіків, братів та синів. 

"Вони тримали оборону 86 днів. Коли здавалися з Азовсталі, то їм обіцяли, що повернуть через 2-3 місяці, а хлопці там уже майже два роки й ми не знаємо, що з ними", — каже одеситка, яка прийшла на акцію.

Одесити вимагають обміну полонених з полку "Азов" — подробиці - фото 2
Одеситка закликає звільнити захисників Маріуполя. Фото: Новини.LIVE

Військовополонені з острова Зміїний

На акцію прийшли й родичі військовополонених з острова Зміїний. Вони зазначають, що в полоні ще перебувають 25 захисників. Люди вимагають продовжити обміни військовополоненими.

"Репостіть наше звернення, репостіть наш крик душі. Захисники Зміїного досі у полоні. Хлопці захищали нас, а зараз ми повинні захистити і їх", — зазначає одеситка. 

Одесити вимагають обміну полонених з полку "Азов" — подробиці - фото 3
Жінка закликає пришвидшити обміни. Фото: Новини.LIVE
Одесити вимагають обміну полонених з полку "Азов" — подробиці - фото 6
Люди з плакатами в руках. Фото: Новини.LIVE

Дружина військовополоненого Алла розповідає, що чоловік потрапив в полон захищаючи острів. Вона сподівається побачити коханого живим.

"Побратими, які повертаються розказали де він знаходиться. Ми навіть домовилися про листування. У них в полоні дуже важкий моральний та фізичний стан. Дехто не знає, що тут коїться, і думаю, що нас всіх уже вбили", — додала жінка. 

Одесити вимагають обміну полонених з полку "Азов" — подробиці - фото 4
Жінка військовополоненого з острова Зміїний. Фото: Новини.LIVE

Українці у російському полоні 

Нині окупанти тримають у полоні принаймні 4337 українців, з яких понад 3500 — військові. Але реальна цифра може бути набагато вищою, адже, за інформацією МВС, близько 15 000 бійців вважаються зниклими безвісти.

Одесити вимагають обміну полонених з полку "Азов" — подробиці - фото 5
Військовополонений з острова Зміїний. Фото: Новини.LIVE
Одесити вимагають обміну полонених з полку "Азов" — подробиці - фото 6
Люди в центрі міста. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, 31 січня, після обміну додому повернулися бійці з Одеської області, які потрапили до полону у перші місяці війни. Зокрема, йдеться про оборонця Зміїного та Азовсталі. 

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