Одесситы требуют обмена пленных из полка "Азов" — подробности

Одесситы на митинге. Фото: Новини.LIVE

В Одессе прошла акция за обмен военнопленными. Родственники и небезразличные люди вышли на центральную улицу города на мирный протест.

На месте событий находился корреспондент Новини.LIVE.

Акция Free Azov

К акции в центре города присоединились около сотни человек. С изготовленными вручную плакатами люди выстроились на Дерибасовской. Сегодня здесь родственники тех, кто защищал Мариуполь и попал в плен. Одесситка Татьяна рассказывает, что у родственников нет связи с сыновьями еще с момента выхода из Азовстали.

"Это дети моих знакомых. Они попали в плен в Мариуполе, один в марте, а второй в апреле 2022 года. С тех пор связи с ними нет", — говорит женщина.

Одесситка Татьяна. Фото: Новини.LIVE

Люди возле здания на Дерибасовской. Фото: Новини.LIVE

Как отмечают участники акции, они требуют ускорение обмена пленных. Ведь хотят видеть дома живыми своих мужей, братьев и сыновей.

"Они держали оборону 86 дней. Когда сдавались из Азовстали, то им обещали, что вернут через 2-3 месяца, а ребята там уже почти два года и мы не знаем, что с ними", — говорит пришедшая на акцию одесситка.

Одесситка призывает уволить защитников Мариуполя. Фото: Новини.LIVE

Военнопленные с острова Змеиный

На акцию пришли и родственники военнопленных с острова Змеиный. Они отмечают, что в плену еще 25 защитников. Люди требуют продолжить обмен военнопленными.

"Репостите наше обращение, репостите наш крик души. Защитники Змеиного до сих пор в плену. Ребята защищали нас, а сейчас мы должны защитить и их", — отмечает одесситка.

Женщина призывает ускорить обмены. Фото: Новини.LIVE

Люди с плакатами в руках. Фото: Новини.LIVE

Жена военнопленного Алла рассказывает, что мужчина попал в плен, защищая остров. Она надеется увидеть любимого в живых.

"Возвращающиеся побратимы рассказали, где он находится. Мы даже договорились о переписке. У них в плену очень тяжелое моральное и физическое состояние. Кое-кто не знает, что здесь творится, и думаю, что нас всех уже убили", — добавила женщина.

Женщина военнопленного с острова Змеиный. Фото: Новини.LIVE

Украинцы в российском плену

Сейчас оккупанты держат в плену как минимум 4337 украинцев, из которых более 3500 — военные. Но реальная цифра может быть намного выше, ведь, по информации МВД, около 15 000 бойцов считаются пропавшими без вести.

Военнопленный с острова Змеиный. Фото: Новини.LIVE

Люди в центре города. Фото: Новини.LIVE

Напомним, 31 января, после обмена домой вернулись бойцы из Одесской области, попавшие в плен в первые месяцы войны. В частности, речь идет об защитниках Змеиного и Азовстали.