Відключення світла в Одесі сьогодні, 1 серпня: адреси

Відключення світла в Одесі сьогодні, 1 серпня. Ілюстративне фото: ДТЕК

Сьогодні, 1 серпня, тисячі одеситів залишилися без електропостачання через ремонтні роботи ДТЕК. Енергетики працюють на мережах, тож світло містянам обіцяють повернути до 19:00. Зазначимо, що час відновлення може змінюватись залежно від виконання робіт.

Про це у четвер, 1 серпня, повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де немає світла через ремонт

Південний РЕМ:

пров. Загородній, 9;

пров. Кошового, 5/В;

Симоненка, 1, 11А.

Роботи до 19:00.

Північний РЕМ:

2-а Пересипська, 32, 34;

3-я Пересипська, 19 — 27;

7-а Пересипська, 8 — 50;

Вікандера і Ларсена (Восьмого березня), 17 — 84;

Жевахова гора, 3, 11 — 81;

Каришковського, 2 — 60;

Локомотивна, 1 — 27;

Ринкова, 7;

пров. 10-й Чорноморський, 1 — 20;

пров. 13-й Чорноморський, 1 — 44;

пров. 1-й Балтський, 1 — 11;

пров. 1-й Чорноморський, 1 — 44;

пров. 2-й Балтський, 1 — 32;

пров. 2-й Чорноморський, 1 — 34;

пров. 3-й Балтський, 1 — 39;

пров. 3-й Чорноморський, 1 — 34;

пров. 4-й Балтський, 2 — 14;

пров. 4-й Чорноморський, 1 — 43;

пров. 5-й Балтський, 7 — 25;

пров. 5-й Чорноморський, 1 — 10;

пров. 6-й Балтський, 1 — 47;

пров. 6-й Чорноморський, 1 — 10;

пров. 7-й Балтський, 1 — 14;

пров. 7-й Чорноморський, 1 — 8;

пров. 8-й Балтський, 1 — 11;

пров. 8-й Чорноморський, 1 — 54;

пров. 9-й Чорноморський, 6 — 18;

Савранський провулок (пров. Більшовицький), 3 — 10.

Роботи до 19:00.

Центральний РЕМ:

Б-р. Італійський, 2, 4, 11;

Гімназична, 23, 25.

Роботи до 17:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Більше про комунальні послуги

Нагадаємо, що на сьогодні, 1 серпня, енергетики скасували стабілізаційні відключення на Одещині. Протягом доби графіки не застосовуватимуться.

Також ми писали, що понал 14 тис. українців на Одещині мають борг перед державою за комунальні послуги, але найбільше неплатників зосереджено у Дніпропетровській та Харківській областях. Загалом, від початку повномасштабної війни в Україні боргів за комуналку побільшало на третину.