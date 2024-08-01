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Одесситы остались без света сегодня — адреса отключений

1 августа 2024 09:19
Верзилова Єлизавета - редактор
Отключение света в Одессе сегодня, 1 августа: адреса
Отключение света в Одессе сегодня, 1 августа. Иллюстративное фото: ДТЭК
Верзилова Єлизавета - редактор

Сегодня, 1 августа, тысячи одесситов остались без электроснабжения из-за ремонтных работ ДТЭК. Энергетики работают на сетях, поэтому свет горожанам обещают вернуть к 19:00. Отметим, что время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.

Об этом в четверг, 1 августа, сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Южный РЭС:

  • пер. Загородний, 9;
  • пер. Кошевого, 5/В;
  • Симоненко, 1, 11А.
    Работы до 19:00.

Северный РЭС:

  • 2-я Пересыпская, 32, 34;
  • 3-я Пересыпская, 19 — 27;
  • 7-я Пересыпская, 8 — 50;
  • Викандера и Ларсена (Восьмого марта), 17 — 84;
  • Жевахова гора, 3, 11 — 81;
  • Карышковского, 2 — 60;
  • Локомотивная, 1 — 27;
  • Рыночная, 7;
  • пер. 10-й Черноморский, 1 — 20;
  • пер. 13-й Черноморский, 1 — 44;
  • пер. 1-й Балтский, 1 — 11;
  • пер. 1-й Черноморский, 1 — 44;
  • пер. 2-й Балтский, 1 — 32;
  • пер. 2-й Черноморский, 1 — 34;
  • пер. 3-й Балтский, 1 — 39;
  • пер. 3-й Черноморский, 1 — 34;
  • пер. 4-й Балтский, 2 — 14;
  • пер. 4-й Черноморский, 1 — 43;
  • пер. 5-й Балтский, 7 — 25;
  • пер. 5-й Черноморский, 1 — 10;
  • пер. 6-й Балтский, 1 — 47;
  • пер. 6-й Черноморский, 1 — 10;
  • пер. 7-й Балтский, 1 — 14;
  • пер. 7-й Черноморский, 1 — 8;
  • пер. 8-й Балтский, 1 — 11;
  • пер. 8-й Черноморский, 1 — 54;
  • пер. 9-й Черноморский, 6 — 18;
  • пер. Савранский (пер. Большевистский), 3 — 10.
    Работы до 19:00.

Центральный РЭС:

  • Б-р. Итальянский, 2, 4, 11;
  • Гимназическая, 23, 25.
    Работы до 17:00.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Больше о коммунальных услугах

Напомним, что на сегодняшний день, 1 августа, энергетики отменили стабилизационные отключения в Одесской области. В течение суток графики не будут применяться.

Также мы писали, что более 14 тыс. украинцев в Одесской области имеют долг перед государством за коммунальные услуги, но больше неплательщиков сосредоточено в Днепропетровской и Харьковской областях. В общем, с начала полномасштабной войны в Украине долгов за коммуналку стало больше на треть.

коммунальные услуги Одесса электроэнергия Одесская область электроснабжение Новости Одессы отключения света свет

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