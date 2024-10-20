Відключення води в Одесі сьогодні, 20 жовтня: адреси

В крані немає води. Фото: Новини.LIVE

В Одесі сьогодні, 20 жовтня, через ремонтні роботи сотні містян в Київському районі будуть без води. Постачання комунальники обіцяють поновити до 20:00, проте час виконання робіт і перелік адрес можуть змінюватись, адже цілком імовірні аварійні ситуації упродовж дня.

Про це у неділю, 20 жовтня, повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.

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Де немає води в Одесі

До 14:00 води не буде за наступними адресами:

вул. Балківська, 128-213 — усі будинки;

пров. Бреуса;

вул. Заньковецької — усі будинки;

вул. Поїздна — усі будинки;

вул. Пишеніна — усі будинки;

вул. Авіаційна — усі будинки;

вул. Скворцова — усі будинки;

вул. Зелена — усі будинки;

вул. Єфімова — усі будинки.

До 17:00 водопостачання буде відсутнє:

вул. Академіка Корольова, 1-5 — усі будинки;

вул. Інглезі, 5.

До 20:00 без води будуть жителі:

р-н Слобідка — частково.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту ovs@infoxvod.com.ua та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники.

В Одесі не працюють бювети

Додамо, що у міській раді повідомили про тимчасове зачинення двох бюветних комплексів для проведення капітального ремонту.

На бюветних комплексах, що розташовані у сквері Мечнікова та на проспекті Князя Ярослава Мудрого, 1, запланований капітальний ремонт через вихід з ладу свердловин. В рамках запланованих робіт передбачено буріння нових. Наразі триває процес з підготовки до капітального ремонту. Всі роботи планується завершити до кінця 2024 року.

Повідомлення від міськради. Фото: скриншот

Нагадаємо, одеситів закликають готуватися до опалювального сезону. Також в Україні очікують зростання тарифів на комуналку.