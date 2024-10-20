Відключення води в Одесі сьогодні, 20 жовтня: адреси

Одесити залишились без води — адреси
В Одесі сьогодні, 20 жовтня, через ремонтні роботи сотні містян в Київському районі будуть без води. Постачання комунальники обіцяють поновити до 20:00, проте час виконання робіт і перелік адрес можуть змінюватись, адже цілком імовірні аварійні ситуації упродовж дня.
Про це у неділю, 20 жовтня, повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.
Де немає води в Одесі
До 14:00 води не буде за наступними адресами:
- вул. Балківська, 128-213 — усі будинки;
- пров. Бреуса;
- вул. Заньковецької — усі будинки;
- вул. Поїздна — усі будинки;
- вул. Пишеніна — усі будинки;
- вул. Авіаційна — усі будинки;
- вул. Скворцова — усі будинки;
- вул. Зелена — усі будинки;
- вул. Єфімова — усі будинки.
До 17:00 водопостачання буде відсутнє:
- вул. Академіка Корольова, 1-5 — усі будинки;
- вул. Інглезі, 5.
До 20:00 без води будуть жителі:
- р-н Слобідка — частково.
Куди звертатись
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту ovs@infoxvod.com.ua та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники.
В Одесі не працюють бювети
Додамо, що у міській раді повідомили про тимчасове зачинення двох бюветних комплексів для проведення капітального ремонту.
На бюветних комплексах, що розташовані у сквері Мечнікова та на проспекті Князя Ярослава Мудрого, 1, запланований капітальний ремонт через вихід з ладу свердловин. В рамках запланованих робіт передбачено буріння нових. Наразі триває процес з підготовки до капітального ремонту. Всі роботи планується завершити до кінця 2024 року.
Нагадаємо, одеситів закликають готуватися до опалювального сезону. Також в Україні очікують зростання тарифів на комуналку.
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