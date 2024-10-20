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Одесити залишились без води — адреси

20 жовтня 2024 12:33
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Відключення води в Одесі сьогодні, 20 жовтня: адреси
В крані немає води. Фото: Новини.LIVE
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

В Одесі сьогодні, 20 жовтня, через ремонтні роботи сотні містян в Київському районі будуть без води. Постачання комунальники обіцяють поновити до 20:00, проте час виконання робіт і перелік адрес можуть змінюватись, адже цілком імовірні аварійні ситуації упродовж дня.

Про це у неділю, 20 жовтня, повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.

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Адреси відключень води. Фото: скриншот

Де немає води в Одесі

До 14:00 води не буде за наступними адресами:

  • вул. Балківська, 128-213 — усі будинки;
  • пров. Бреуса;
  • вул. Заньковецької — усі будинки;
  • вул. Поїздна — усі будинки;
  • вул. Пишеніна — усі будинки;
  • вул. Авіаційна — усі будинки;
  • вул. Скворцова — усі будинки;
  • вул. Зелена — усі будинки;
  • вул. Єфімова — усі будинки. 

До 17:00 водопостачання буде відсутнє:

  • вул. Академіка Корольова, 1-5 — усі будинки;
  • вул. Інглезі, 5.

До 20:00 без води будуть жителі:

  • р-н Слобідка — частково.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту ovs@infoxvod.com.ua та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники.

В Одесі не працюють бювети

Додамо, що у міській раді повідомили про тимчасове зачинення двох бюветних комплексів для проведення капітального ремонту.

На бюветних комплексах, що розташовані у сквері Мечнікова та на проспекті Князя Ярослава Мудрого, 1, запланований капітальний ремонт через вихід з ладу свердловин. В рамках запланованих робіт передбачено буріння нових. Наразі триває процес з підготовки до капітального ремонту. Всі роботи планується завершити до кінця 2024 року.

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Повідомлення від міськради. Фото: скриншот

Нагадаємо, одеситів закликають готуватися до опалювального сезону. Також в Україні очікують зростання тарифів на комуналку.

вода Одеса Одеська область Одеська ОДА Новини Одеси відсутність води

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