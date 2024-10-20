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Одесситы остались без воды — адреса

20 октября 2024 12:33
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Отключение воды в Одессе сегодня, 20 октября: адреса
В кране нет воды. Фото: Новини.LIVE
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В Одессе сегодня, 20 октября, из-за ремонтных работ сотни горожан в Киевском районе будут без воды. Снабжение коммунальщики обещают возобновить до 20:00, однако время выполнения работ и перечень адресов могут меняться, ведь вполне вероятны аварийные ситуации в течение дня.

Об этом в воскресенье, 20 октября, сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.

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Адреса отключений воды. Фото: скриншот

Где нет воды в Одессе

До 14:00 воды не будет по следующим адресам:

  • ул. Балковская, 128-213 — все дома;
  • пров. Бреус;
  • ул. Заньковецкой — все дома;
  • ул. Поездная — все дома;
  • ул. Пышенина — все дома;
  • ул. Авиационная — все дома;
  • ул. Скворцова — все дома;
  • ул. Зеленая — все дома;
  • ул. Ефимова — все дома.

К 17:00 водоснабжение будет отсутствовать:

  • ул. Академика Королева, 1-5 — все дома;
  • ул. Инглези, 5.

До 20:00 без воды будут жители:

  • р-н Слободка — частично.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно) :

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте ovs@infoxvod.com.ua и чат-бот в Facebook. Таким образом, будет легче передать показатели.

В Одессе не работают бюветы

Добавим, что в городском совете сообщили о временном закрытии двух бюветных комплексов для проведения капитального ремонта.

На бюветных комплексах, расположенных в сквере Мечникова и на проспекте Князя Ярослава Мудрого, 1, запланирован капитальный ремонт из-за выхода из строя скважин. В рамках планируемых работ предусмотрено бурение новых. В настоящее время продолжается процесс подготовки к капитальному ремонту. Все работы планируется завершить к концу 2024 года.

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Сообщения от горсовета. Фото: скриншот

Напомним, одесситов призывают готовиться к отопительному сезону. Также в Украине ожидают рост тарифов на коммуналку.

вода Одесса Одесская область Одесская ОГА Новости Одессы отсутствие воды

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