Отключение воды в Одессе сегодня, 20 октября: адреса

Одесситы остались без воды — адреса
В Одессе сегодня, 20 октября, из-за ремонтных работ сотни горожан в Киевском районе будут без воды. Снабжение коммунальщики обещают возобновить до 20:00, однако время выполнения работ и перечень адресов могут меняться, ведь вполне вероятны аварийные ситуации в течение дня.
Об этом в воскресенье, 20 октября, сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.
Где нет воды в Одессе
До 14:00 воды не будет по следующим адресам:
- ул. Балковская, 128-213 — все дома;
- пров. Бреус;
- ул. Заньковецкой — все дома;
- ул. Поездная — все дома;
- ул. Пышенина — все дома;
- ул. Авиационная — все дома;
- ул. Скворцова — все дома;
- ул. Зеленая — все дома;
- ул. Ефимова — все дома.
К 17:00 водоснабжение будет отсутствовать:
- ул. Академика Королева, 1-5 — все дома;
- ул. Инглези, 5.
До 20:00 без воды будут жители:
- р-н Слободка — частично.
Куда обращаться
Телефон для справок (круглосуточно) :
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Также можно обратиться за помощью по электронной почте ovs@infoxvod.com.ua и чат-бот в Facebook. Таким образом, будет легче передать показатели.
В Одессе не работают бюветы
Добавим, что в городском совете сообщили о временном закрытии двух бюветных комплексов для проведения капитального ремонта.
На бюветных комплексах, расположенных в сквере Мечникова и на проспекте Князя Ярослава Мудрого, 1, запланирован капитальный ремонт из-за выхода из строя скважин. В рамках планируемых работ предусмотрено бурение новых. В настоящее время продолжается процесс подготовки к капитальному ремонту. Все работы планируется завершить к концу 2024 года.
Напомним, одесситов призывают готовиться к отопительному сезону. Также в Украине ожидают рост тарифов на коммуналку.
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