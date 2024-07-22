Відключення води в Одесі сьогодні, 22 липня: "Інфоксводоканал"

Жінка миє руки. Ілюстративне фото: Freepik

Сьогодні, 22 липня, сотні жителі Одеси залишились без води через ремонтні роботи. Водопостачання містянам планують повернути до 18:00. Зазначимо, що час виконання робіт й перелік адрес можуть змінюватись, адже цілком ймовірні аварійні ситуації упродовж дня.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де немає води

Маріупольська — усі будинки приватного сектору;

Керченська — усі будинки приватного сектору;

Капітана Кузнєцова, 108 —110 парні;

Лесі України, 68 — 102 парні;

Євгена Крамаренка, 7 — 13;

Володимира Антоновича — усі будинки;

Лазурського — усі будинки;

Олександра Богомольця — усі будинки;

Яна Длугоша— усі будинки;

Юрія Кондратюка — усі будинки;

Миколи Костомарова — усі будинки;

пров. Полуничний — усі будинки;

пров. Кришталевий — усі будинки;

Кришталева — усі будинки;

Балтиморська — усі будинки.

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасові незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники.

Нагадаємо, що сьогодні тисячі одеситів залишились без світла через ремонтні роботи на мережах. Енергетики обіцяють повернути електропостачання містянам до 19:00, але час може змінюватись. З повним переліком адрес можна ознайомитись за посиланням.

Також сьогодні протягом доби на Одещині діятимуть графіки відключень. З 01:00 до 05:00 діятиме одна черга відключень, з 18:00 до 23:00 — три черги. В інші години — дві черги. Детальніша інформація про групи та розподіл — у матеріалі.