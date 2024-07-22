Отключение воды в Одессе сегодня, 22 июля: "Инфоксводоканал"

Женщина моет руки. Иллюстративное фото: Freepik

Сегодня, 22 июля, сотни жителей Одессы остались без воды из-за ремонтных работ. Водоснабжение горожанам планируют вернуть к 18:00. Отметим, что время выполнения работ и перечень адресов могут изменяться, ведь вероятны аварийные ситуации в течение дня.

Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".

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Где нет воды

Мариупольская — все дома частного сектора;

Керченская — все дома частного сектора;

Капитана Кузнецова, 108 —110 парные;

Леси Украины, 68 — 102 парные;

Евгения Крамаренко, 7 — 13;

Владимира Антоновича — все дома;

Лазурского — все дома;

Александра Богомольца — все дома;

Яна Длугоша — все дома;

Юрия Кондратюка — все дома;

Николая Костомарова — все дома;

пер. Клубничный — все дома;

пер. Хрустальный — все дома;

Хрустальная — все дома;

Балтиморская — все дома.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временные неудобства" , — говорится в сообщении коммунальщиков.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.

Напомним, что сегодня тысячи одесситов остались без света из-за ремонтных работ на сетях. Энергетики обещают вернуть электроснабжение горожанам до 19:00, но время может меняться. С полным списком адресов можно ознакомиться по ссылке.

Также сегодня в течение суток в Одесской области будут действовать графики отключений. С 01:00 до 05:00 будет действовать одна очередь отключений, с 18:00 до 23:00 — три очереди. В другие часы — две очереди. Более подробная информация о группах и распределении — в материале.