Відключення світла в Одесі 7 червня — адреси

Одесити залишились сьогодні без світла — у чому причина
Сьогодні, 7 червня, в Одесі проводять роботи на електромережах. Через це заплановано відключення світла в різних районах міста. Ремонти триватимуть до вечора.
Про це у суботу, 7 червня, повідомили в Одеській міській раді.
Кому відключать світло в Одесі
Центральний РЕМ проводить роботи до 19:00. Під відключення потрапляють такі адреси:
- вул. Французький бульвар, 40, 60
- Аркадійське Плато, 1, 4
- вул. Європейська, 7–15
- вул. Поїздна, 16, 17, 18
- вул. Старосіна, 2
- пляж Аркадія, 32
- пров. Вознесенський, 7
- пров. Шампанський
- просп. Шевченка, 10/4, 16, 23, 23а, 23б, 23в, 25, 25а, 27, 27а, 27б
Південний РЕМ виконує роботи до 20:00 за такими адресами:
- вул. Чорноморського Козацтва, 110, 110/298а
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, вночі російські війська безпілотниками атакували Одеський район. Окупанти поцілили в храм та пошкодили інфраструктуру в Овідіополі. Також ми писали, що з-під завалів багатоповерхівки в центрі Харкова деблокували жінку.
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