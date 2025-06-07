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Одесити залишились сьогодні без світла — у чому причина

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Дата публікації: 7 червня 2025 09:56
Відключення світла в Одесі 7 червня — адреси
Енергетики ремонтують обладнання. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 7 червня, в Одесі проводять роботи на електромережах. Через це заплановано відключення світла в різних районах міста. Ремонти триватимуть до вечора.

Про це у суботу, 7 червня, повідомили в Одеській міській раді.

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Перелік адрес. Фото: скриншот

Кому відключать світло в Одесі

Центральний РЕМ проводить роботи до 19:00. Під відключення потрапляють такі адреси:

  • вул. Французький бульвар, 40, 60
  • Аркадійське Плато, 1, 4
  • вул. Європейська, 7–15
  • вул. Поїздна, 16, 17, 18
  • вул. Старосіна, 2
  • пляж Аркадія, 32
  • пров. Вознесенський, 7
  • пров. Шампанський
  • просп. Шевченка, 10/4, 16, 23, 23а, 23б, 23в, 25, 25а, 27, 27а, 27б

Південний РЕМ виконує роботи до 20:00 за такими адресами:

  • вул. Чорноморського Козацтва, 110, 110/298а

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, вночі російські війська безпілотниками атакували Одеський район. Окупанти поцілили в храм та пошкодили інфраструктуру в Овідіополі. Також ми писали, що з-під завалів багатоповерхівки в центрі Харкова деблокували жінку.

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Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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