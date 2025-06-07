Отключение света в Одессе 7 июня — адреса

Энергетики ремонтируют оборудование. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 7 июня, в Одессе проводят работы на электросетях. Из-за этого запланированы отключения света в разных районах города. Ремонты будут продолжаться до вечера.

Об этом в субботу, 7 июня, сообщили в Одесском городском совете.

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Перечень адресов. Фото: скриншот

Кому отключат свет в Одессе

Центральный РЭС проводит работы до 19:00. Под отключение попадают такие адреса:

ул. Французский бульвар, 40, 60

Аркадийское Плато, 1, 4

ул. Европейская, 7-15

ул. Поездная, 16, 17, 18

ул. Старосина, 2

пляж Аркадия, 32

переулок Вознесенский, 7

переулок Шампанский

просп. Шевченко, 10/4, 16, 23, 23а, 23б, 23в, 25, 25а, 27, 27а, 27б

Южный РЭС выполняет работы до 20:00 по следующим адресам:

ул. Черноморского Казачества, 110, 110/298а

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, ночью российские войска беспилотниками атаковали Одесский район. Оккупанты попали в храм и повредили инфраструктуру в Овидиополе. Также мы писали, что из-под завалов многоэтажки в центре Харькова деблокировали женщину.