Одесити залишилися без води — адреси

Слабкий напор води у крані. Фото: freepik

Сьогодні, 21 лютого, частина одеситів залишилася без води. Водопостачання містянам планують повернути до 14:00, проте час робіт може змінюватися.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

Де не має води

Місячний пров., 1, 2, 4;

Маршала Говорова вул., 1—7;

Сегедська вул., 1— 6;

Гагаріна просп., 15, 23,19/21, 2, 23а;

Романа Кармена вул., 21, 21а;

Армійська вул., 10 — 23;

Ботанічний пров., 2, 2а, 4, 6;

Шампанський пров., 9 —12;

Шевченка просп., 8а — 12/2.

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі, або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово заподіяні незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином буде легше передати показники.

Нагадаємо, в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення, водночас він не стосується електроенергії та холодної води. Поки що його не планують скасовувати, проте все може змінитися лише у 2025 році, тобто після скасування воєнного стану.

Також ми писали, що тарифи на комунальні послуги завжди залишаються у центрі уваги та обговорення громадськості. На тлі безперервного зростання цін на електроенергію, водопостачання, газ та інші комунальні послуги, витрати на оплату рахунків значно збільшуються. Ця ситуація стає суттєвим фактором у формуванні щоденного бюджету для багатьох мешканців Одеси.