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Одесситы остались без воды — адреса

21 февраля 2024 11:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Одесситы остались без воды — адреса
Слабый напор воды в кране. Фото: freepik
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Сегодня, 21 февраля, часть одесситов осталась без воды. Водоснабжение горожанам планируют вернуть до 14:00, однако время работ может измениться.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

Где нет воды

  • Лунный пер., 1, 2, 4;
  • Маршала Говорова ул., 1 — 7;
  • Сегедская ул., 1— 6;
  • Гагарина просп., 15, 23,19/21, 2, 23а;
  • Романа Кармена ул., 21, 21а;
  • Армейская ул., 10 — 23;
  • Ботанический пер., 2, 2а, 4, 6;
  • Шампанский пер., 9 —12;
  • Шевченко просп., 8а — 12/2.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может изменяться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом, будет легче передать показатели.

Напомним, в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление, в то же время он не касается электроэнергии и холодной воды. Пока его не планируют отменять, однако все может измениться только в 2025 году, то есть после отмены военного положения.

Также мы писали, что тарифы на услуги всегда остаются в центре внимания и обсуждения общественности. На фоне непрерывного роста цен на электроэнергию, водоснабжение, газ и другие коммунальные услуги расходы на оплату счетов значительно увеличиваются. Эта ситуация становится существенным фактором в формировании ежедневного бюджета многих жителей Одессы.

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