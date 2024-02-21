Одесситы остались без воды — адреса
Сегодня, 21 февраля, часть одесситов осталась без воды. Водоснабжение горожанам планируют вернуть до 14:00, однако время работ может измениться.
Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
Где нет воды
- Лунный пер., 1, 2, 4;
- Маршала Говорова ул., 1 — 7;
- Сегедская ул., 1— 6;
- Гагарина просп., 15, 23,19/21, 2, 23а;
- Романа Кармена ул., 21, 21а;
- Армейская ул., 10 — 23;
- Ботанический пер., 2, 2а, 4, 6;
- Шампанский пер., 9 —12;
- Шевченко просп., 8а — 12/2.
"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может изменяться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.
Куда обращаться
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом, будет легче передать показатели.
Напомним, в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление, в то же время он не касается электроэнергии и холодной воды. Пока его не планируют отменять, однако все может измениться только в 2025 году, то есть после отмены военного положения.
Также мы писали, что тарифы на услуги всегда остаются в центре внимания и обсуждения общественности. На фоне непрерывного роста цен на электроэнергию, водоснабжение, газ и другие коммунальные услуги расходы на оплату счетов значительно увеличиваются. Эта ситуация становится существенным фактором в формировании ежедневного бюджета многих жителей Одессы.
Читайте Новини.LIVE!