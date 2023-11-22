Одесити залишилися до вечора без світла — де саме

Енергетик працює на мережах. Фото: ДТЕК

Сьогодні, 22 листопада, сотні одеситів залишилися без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до вечора. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Читайте також:

Де не буде світла

Північний РЕМ:

Левадна, 1-16,

Ломоносова, 1,1а, 4,

Маловського, 3-11,

пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й Студентський, 1-19,

Різдвяна, 1-12,

Грибоєдова, 1,1а, 2,

Гріна, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 9А,

Далекосхідна, 1-6Б,

Крилова, 1, 4, 5, 6, 6А, 6Б,

Маловського, 3-32А,

Училищна, 24, 25, 27,

Гордієнка, 1, 5В, 7, 7б, 12, 12Б,

І. Мазепи, 1-5,

Матюшенка, 2, 2А,

С. Хорошенко, 1-17,

Училищна, 1-23/корп.6,

пл. Молоді, 2,

Гордієнка, 1-10Б,

Левадна, 5-22А, 24, 26.

Центральний РЕМ:

Бессарабська, 1, 2, 3, 5,

Лютнева, 3, 5,

Тираспольське шосе, 27,

Фесенка, 7,

Тираспольське шосе, 21, 23, 25А, 29, 31,

Старопортофранківська, 28,30,

Мечникова, 56-74А,

Розкидайлівська, 1,

Багрицького, 50-75А,

Весіння, 4-41,

Глиняна, 27-48,

Єфимова 29-49,

Малиновського Маршала, 66-92,

Перовської Софії, 27-48,

Тимошенка Олександра, 39, 41, 42,

Фігнер Віри, 11-26,

пров. Косовський 3, 4, 5, 6, 6А, 8,

Січневий, 3,

Січневого повстання, 7.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, наразі в Україні не обговорюється питання щодо підвищення тарифів на електроенергію. Як відомо, з 1 червня тариф за електрику для українців складає 2,64 грн за кВт-год.