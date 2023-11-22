Одесити залишилися до вечора без світла — де саме
Сьогодні, 22 листопада, сотні одеситів залишилися без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до вечора. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Де не буде світла
Північний РЕМ:
- Левадна, 1-16,
- Ломоносова, 1,1а, 4,
- Маловського, 3-11,
- пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й Студентський, 1-19,
- Різдвяна, 1-12,
- Грибоєдова, 1,1а, 2,
- Гріна, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 9А,
- Далекосхідна, 1-6Б,
- Крилова, 1, 4, 5, 6, 6А, 6Б,
- Маловського, 3-32А,
- Училищна, 24, 25, 27,
- Гордієнка, 1, 5В, 7, 7б, 12, 12Б,
- І. Мазепи, 1-5,
- Матюшенка, 2, 2А,
- С. Хорошенко, 1-17,
- Училищна, 1-23/корп.6,
- пл. Молоді, 2,
- Гордієнка, 1-10Б,
- Левадна, 5-22А, 24, 26.
Центральний РЕМ:
- Бессарабська, 1, 2, 3, 5,
- Лютнева, 3, 5,
- Тираспольське шосе, 27,
- Фесенка, 7,
- Тираспольське шосе, 21, 23, 25А, 29, 31,
- Старопортофранківська, 28,30,
- Мечникова, 56-74А,
- Розкидайлівська, 1,
- Багрицького, 50-75А,
- Весіння, 4-41,
- Глиняна, 27-48,
- Єфимова 29-49,
- Малиновського Маршала, 66-92,
- Перовської Софії, 27-48,
- Тимошенка Олександра, 39, 41, 42,
- Фігнер Віри, 11-26,
- пров. Косовський 3, 4, 5, 6, 6А, 8,
- Січневий, 3,
- Січневого повстання, 7.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, наразі в Україні не обговорюється питання щодо підвищення тарифів на електроенергію. Як відомо, з 1 червня тариф за електрику для українців складає 2,64 грн за кВт-год.
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