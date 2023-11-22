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Одесити залишилися до вечора без світла — де саме

22 листопада 2023 11:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Одесити залишилися до вечора без світла — де саме
Енергетик працює на мережах. Фото: ДТЕК
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 22 листопада, сотні одеситів залишилися без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до вечора. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де не буде світла

Північний РЕМ:

  • Левадна, 1-16,
  • Ломоносова, 1,1а, 4,
  • Маловського, 3-11,
  • пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й Студентський, 1-19,
  • Різдвяна, 1-12,
  • Грибоєдова, 1,1а, 2,
  • Гріна, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 9А,
  • Далекосхідна, 1-6Б,
  • Крилова, 1, 4, 5, 6, 6А, 6Б,  
  • Маловського, 3-32А,
  • Училищна, 24, 25, 27,
  • Гордієнка, 1, 5В, 7, 7б, 12, 12Б,
  • І. Мазепи, 1-5,
  • Матюшенка, 2, 2А,  
  • С. Хорошенко, 1-17,
  • Училищна, 1-23/корп.6,
  • пл. Молоді, 2,
  • Гордієнка, 1-10Б,
  • Левадна, 5-22А, 24, 26.

Центральний РЕМ:

  • Бессарабська, 1, 2, 3, 5,
  • Лютнева, 3, 5,
  • Тираспольське шосе, 27,
  • Фесенка, 7,
  • Тираспольське шосе, 21, 23, 25А, 29, 31,
  • Старопортофранківська, 28,30,
  • Мечникова, 56-74А,
  • Розкидайлівська, 1,
  • Багрицького, 50-75А,
  • Весіння, 4-41,
  • Глиняна, 27-48,
  • Єфимова 29-49,
  • Малиновського Маршала, 66-92,
  • Перовської Софії, 27-48,
  • Тимошенка Олександра, 39, 41, 42,
  • Фігнер Віри, 11-26,
  • пров. Косовський 3, 4, 5, 6, 6А, 8,
  • Січневий, 3,
  • Січневого повстання, 7.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, наразі в Україні не обговорюється питання щодо підвищення тарифів на електроенергію. Як відомо, з 1 червня тариф за електрику для українців складає 2,64 грн за кВт-год.

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