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Одесситы остались до вечера без света — где именно

22 ноября 2023 11:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Одесситы остались до вечера без света — где именно
Энергетик работает на сетях. Фото: ДТЭК
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 22 ноября, сотни одесситов остались без света. Энергетики ДТЭК проводят планово-аварийные работы на сетях, электроснабжение в дома горожан обещают вернуть к вечеру. Однако время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где не будет света

Северный РЭС:

  • Левадная, 1-16,
  • Ломоносова, 1,1а, 4,
  • Маловского, 3-11,
  • пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й Студенческий, 1-19,
  • Рождественская, 1-12,
  • Грибоедова, 1,1а, 2,
  • Грина, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 9А,
  • Дальневосточная, 1-6Б,
  • Крылова, 1, 4, 5, 6, 6А, 6Б,
  • Маловского, 3-32А,
  • Училищная, 24, 25, 27,
  • Гордиенко, 1, 5В, 7, 7б, 12, 12Б,
  • И. Мазепы, 1-5,
  • Матюшенко, 2, 2А,
  • С. Хорошенко, 1-17,
  • Училищная, 1-23/корп.6,
  • пл. Молодежи, 2,
  • Гордиенко, 1-10Б,
  • Левадная, 5-22А, 24, 26.

Центральный РЭС:

  • Бессарабская, 1, 2, 3, 5,
  • Февральская, 3, 5,
  • Тираспольское шоссе, 27,
  • Фесенко, 7,
  • Тираспольское шоссе, 21, 23, 25А, 29, 31,
  • Старопортофранковская, 28,30,
  • Мечникова, 56-74А,
  • Раскидайловская, 1,
  • Багрицкого, 50-75А,
  • Весенняя, 4-41,
  • Глиняная, 27-48,
  • Ефимова 29-49,
  • Малиновского Маршала, 66-92,
  • Перовской Софии, 27-48,
  • Тимошенко Александра, 39, 41, 42,
  • Фигнер Веры, 11-26,
  • пер. Косовский 3, 4, 5, 6, 6А, 8,
  • Январский, 3,
  • Январского восстания, 7.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, в настоящее время в Украине не обсуждается вопрос о повышении тарифов на электроэнергию. Как известно, с 1 июня тариф за электричество для украинцев составляет 2,64 грн за кВт-ч.

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