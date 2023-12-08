Одесити залишилися до вечора без світла — де саме

Енергетики працюють на мережах. Фото: ДТЕК

Сьогодні, 8 грудня, десятки одеситів залишилися без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання до будинків містян обіцяють повернути до 19:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Центральний РЕМ:

вул. Велика Арнаутська, 36-55,

вул. Кропивницького, 9-22,

вул. Пушкінська, 41-69,

пров. Хвойний, 2-17,

вул. Успенська, 61,

вул. Хвойна, 15,

вул. Багрицького, 1-10,

вул. Люстдорфська дорога, 18-22,

вул. Середньофонтанська, 26-30.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, що похолодання збільшило навантаження на енергосистему, а це вносить зміни в особливості споживання електроенергії. Влітку потрібно було максимально економити світло після 19:00. Тепер же найкритичніші години дещо змістилися.

Також ми писали, що відомо, на яку суму Німецький уряд та Євроінвестбанк виділять Україні грант для розвитку відновлювальної енергетики. Він спрямований на підтримку розвитку відновлюваної енергетики в Україні під час ремонту енергетичної інфраструктури в регіонах.