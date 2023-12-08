Одесситы остались до вечера без света — где именно

Энергетики работают в сетях. Фото: ДТЭК

Сегодня, 8 декабря, десятки одесситов остались без света. Энергетики ДТЭК проводят планово-аварийные работы на сетях, электроснабжение в дома горожан обещают вернуть к 19:00. Однако время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Центральный РЭС:

ул. Большая Арнаутская, 36-55,

ул. Кропивницкого, 9-22,

ул. Пушкинская, 41-69,

пер. Хвойный, 2-17,

ул. Успенская, 61,

ул. Хвойно, 15,

ул. Багрицкого, 1-10,

ул. Люстдорфская дорога, 18-22,

ул. Среднефонтанская, 26-30.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, что похолодание увеличило нагрузку на энергосистему, а это вносит изменения в особенности потребления электроэнергии. Летом нужно было максимально экономить свет после 19:00. Теперь же самые критические часы несколько сместились.

Также мы писали, что известно, на какую сумму немецкое правительство и Евроинвестбанк выделят Украине грант для развития возобновляемой энергетики. Он направлен на поддержку развития возобновляемой энергетики в Украине при ремонте энергетической инфраструктуры в регионах.