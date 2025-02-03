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Одесити знову без води — адреси відключень

3 лютого 2025 15:25
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Адреси відключень води в Одесі
Вода ллється у стакан. Фото ілюстративне: Укрхіманаліз
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

У зв’язку з проведенях ремонтних робіт Інфоксводоканал планує обмежити постачання у частині Одеси. Відновити подачу води обіцяють до 19:00 по всьому місту.

Про це повідомляє Інфоксводоканал

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Відключення в Київському районі

У київському районі ремонтні роботи проводились ще з ранку. В даний час вони добігають кінця, але потрібен час, щоб наповнити систему. Вода до будинків одеситів за наступними адресами надійде найближчим часом.

  • Академіка Корольова — усі будинки; 
  • просп. Князя Ярослава Мудрого — усі будинки; 
  • вул. Сім’ї Глодан — усі будинки; 
  • вул. Левітана — усі будинки; 
  • вул. Костанді — усі будинки.

Відключення в Хаджибейському районі

В Хаджибейському районі зараз немає води за наступними адресами:

  • вул. 7-А Степова — усі будинки;
  • вул. Святослава Ріхтера — усі будинки; 
  • вул. Платанова — усі будинки.
  • Варненська, 7а — всі будинки
Одесити знову без води — адреси відключень - фото 1
Адреси ремонтних робіт. Фото: скриншот

В Інфоксводоканалі планують завершити усі роботи до 19:00. Дізнатися актуальну інформацію щодо відключень в місті можна на офіційному сайті оператору системи розподілу.

Адреси бюветів

Нагадаємо, наразі в місті працюють 13 бюветів за наступними адресами:

  •  сквер Мечникова,
  •  сквер Михайлівський,
  •  пр. Небесної Сотні, 14,
  •  вул. Дальницька, 25,
  •  вул. М. Говорова,
  •  вул. Просвіти, 1-Д,
  •  вул. Геранієва,
  •  вул. Кримська,
  •  Прохоровський сквер,
  •  вул. І. Рабіна,
  •  пр. Гагаріна, 33,
  •  Глушка, 1,
  •  вул. Інглезі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те скільки одесити платитимуть за комуналку у 2025 році. А також про одорожчання абонплати за воду.

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