Адреси відключень води в Одесі

Одесити знову без води — адреси відключень
У зв’язку з проведенях ремонтних робіт Інфоксводоканал планує обмежити постачання у частині Одеси. Відновити подачу води обіцяють до 19:00 по всьому місту.
Про це повідомляє Інфоксводоканал.
Відключення в Київському районі
У київському районі ремонтні роботи проводились ще з ранку. В даний час вони добігають кінця, але потрібен час, щоб наповнити систему. Вода до будинків одеситів за наступними адресами надійде найближчим часом.
- Академіка Корольова — усі будинки;
- просп. Князя Ярослава Мудрого — усі будинки;
- вул. Сім’ї Глодан — усі будинки;
- вул. Левітана — усі будинки;
- вул. Костанді — усі будинки.
Відключення в Хаджибейському районі
В Хаджибейському районі зараз немає води за наступними адресами:
- вул. 7-А Степова — усі будинки;
- вул. Святослава Ріхтера — усі будинки;
- вул. Платанова — усі будинки.
- Варненська, 7а — всі будинки
В Інфоксводоканалі планують завершити усі роботи до 19:00. Дізнатися актуальну інформацію щодо відключень в місті можна на офіційному сайті оператору системи розподілу.
Адреси бюветів
Нагадаємо, наразі в місті працюють 13 бюветів за наступними адресами:
- сквер Мечникова,
- сквер Михайлівський,
- пр. Небесної Сотні, 14,
- вул. Дальницька, 25,
- вул. М. Говорова,
- вул. Просвіти, 1-Д,
- вул. Геранієва,
- вул. Кримська,
- Прохоровський сквер,
- вул. І. Рабіна,
- пр. Гагаріна, 33,
- Глушка, 1,
- вул. Інглезі.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те скільки одесити платитимуть за комуналку у 2025 році. А також про одорожчання абонплати за воду.
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