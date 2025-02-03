Адреси відключень води в Одесі

Вода ллється у стакан. Фото ілюстративне: Укрхіманаліз

У зв’язку з проведенях ремонтних робіт Інфоксводоканал планує обмежити постачання у частині Одеси. Відновити подачу води обіцяють до 19:00 по всьому місту.

Про це повідомляє Інфоксводоканал.

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Відключення в Київському районі

У київському районі ремонтні роботи проводились ще з ранку. В даний час вони добігають кінця, але потрібен час, щоб наповнити систему. Вода до будинків одеситів за наступними адресами надійде найближчим часом.

Академіка Корольова — усі будинки;

просп. Князя Ярослава Мудрого — усі будинки;

вул. Сім’ї Глодан — усі будинки;

вул. Левітана — усі будинки;

вул. Костанді — усі будинки.

Відключення в Хаджибейському районі

В Хаджибейському районі зараз немає води за наступними адресами:

вул. 7-А Степова — усі будинки;

вул. Святослава Ріхтера — усі будинки;

вул. Платанова — усі будинки.

Варненська, 7а — всі будинки

Адреси ремонтних робіт. Фото: скриншот

В Інфоксводоканалі планують завершити усі роботи до 19:00. Дізнатися актуальну інформацію щодо відключень в місті можна на офіційному сайті оператору системи розподілу.

Адреси бюветів

Нагадаємо, наразі в місті працюють 13 бюветів за наступними адресами:

сквер Мечникова,

сквер Михайлівський,

пр. Небесної Сотні, 14,

вул. Дальницька, 25,

вул. М. Говорова,

вул. Просвіти, 1-Д,

вул. Геранієва,

вул. Кримська,

Прохоровський сквер,

вул. І. Рабіна,

пр. Гагаріна, 33,

Глушка, 1,

вул. Інглезі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те скільки одесити платитимуть за комуналку у 2025 році. А також про одорожчання абонплати за воду.